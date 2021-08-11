CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре

21 сентября 2021 года издание CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в госсекторе 2021».

Основная задача конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» — рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

https://events.cnews.ru/events/ikt_v_gossektore_2021_2021-09-23.shtml

Цифровые потребности госсектора





Какие решения необходимы госведомствам и госкомпаниям

Как развивается процесс импортозамещения в госсекторе

Как сделать госуслуги удобными

Как государство заботится о гражданах

Что происходит в российских регионах

Дошла ли цифровизация до муниципалитетов

Удается ли побороть кадровый голод





Ключевые ИТ-проекты и программы





Как развивается «Цифровая экономика»

Здравоохранение объединяется в единой цифровой контур

В школах появится цифровое образование

Единая биометрическая система: какие сервисы доступны гражданам

Цифровой профиль гражданина: практическое применение

Единое цифровое пространство госорганов

Национальная система управления данными





ИТ-решения для госсектора





Электронный документооборот в ведомствах

Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам

Искусственный интеллект в госсекторе

Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности

Цифровой контроль и надзор





Среди спикеров и участников на данный момент:

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства

Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской республики

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата

Сергей Тряпицын, заместитель директора ФГБУ ИАЦ МЧС

Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края

Алексей Драгунов, генеральный директор, Региональный центр информационных технологий Псковской области

Евгений Панов, начальник управления информатизации и связи, департамент экономической политики и развития правительства Москвы

Леонид Мальчер, директор, Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области

Евгений Леонтьев, заведующий отделом, Мингосуправления Московской области

Ирина Галушкина, заместитель директора, аппарат Правительства РФ

Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата РФ

Дмитрий Окунь, начальник управления, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Сергей Кирюшин, и. о. директора ДИО, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации, МИД

Приглашаются для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ

Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития РФ

Алексей Херсонцев, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ

Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы Инновации и стартапы

Василий Слышкин, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации, Минцифры

Сергей Кожевников, директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования

Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области

Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты

Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы

Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство

Сергей Власов, заместитель начальника управления информационных технологий и связи МЧС

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС

Андрей Петрушин, заместитель руководителя, ФНС

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан

Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО — Югры

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра

Даниил Сорокин, директор департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Минэнерго

Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.