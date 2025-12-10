Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Ростелеком Фазум Камунда.РФ


«Камунда РФ» — это адаптированное к специфике российского рынка решение на базе форка Camunda, оригинальная версия которой с 14 октября 2025 года прекращает развитие и поддержку платформы для российских пользователей. Созданная «Ростелекомом» платформа обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, позволяет банкам устранить операционные риски, сэкономить сотни миллионов рублей на миграцию на другую BPMS-систему. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.12.2025 «Солар», «Фазум» и «Хоулмонт» выявили более 30 уязвимостей в BPM-платформе Camunda 7 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ Интех - RSHB Intech 80 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 11 1
8986 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
Ростелеком 10309 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 1
Почта России ПАО 2246 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4670 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1377 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1600 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 1
Новые облачные технологии - МойОфис 892 1
Мишустин Михаил 734 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 2
Россия - УФО - Челябинская область 1388 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3119 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще