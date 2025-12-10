Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Фазум Камунда.РФ
«Камунда РФ» — это адаптированное к специфике российского рынка решение на базе форка Camunda, оригинальная версия которой с 14 октября 2025 года прекращает развитие и поддержку платформы для российских пользователей. Созданная «Ростелекомом» платформа обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, позволяет банкам устранить операционные риски, сэкономить сотни миллионов рублей на миграцию на другую BPMS-систему.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|10.12.2025
|«Солар», «Фазум» и «Хоулмонт» выявили более 30 уязвимостей в BPM-платформе Camunda 7 1
|09.07.2025
|Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|МКБ - Московский кредитный банк 618 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
|ГПБ - Газпромбанк 1175 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 1
|Почта России ПАО 2246 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 252 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 892 1
|Мишустин Михаил 734 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156876 2
|Россия - УФО - Челябинская область 1388 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.