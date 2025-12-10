«Камунда РФ» — это адаптированное к специфике российского рынка решение на базе форка Camunda, оригинальная версия которой с 14 октября 2025 года прекращает развитие и поддержку платформы для российских пользователей. Созданная «Ростелекомом» платформа обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, позволяет банкам устранить операционные риски, сэкономить сотни миллионов рублей на миграцию на другую BPMS-систему.