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«Ростелеком» и Farzoom запустили цифровую биржу дебиторской задолженности

Farzoom и «Ростелеком» разработали и запустили цифровую платформу «Биржа дебиторской задолженности». В настоящее время биржа настроена для финансирования поставщиков «Ростелекома», но в дальнейшем будет предложена для интеграции в других компаниях. Альфа-банк стал первым финансовым партнером платформы и уже провел стартовую сделку: проанализировал контракт и одобрил финансирование.

Благодаря тому, что «Ростелеком» верифицирует свои обязательства, поставщики и подрядчики могут получать финансирование на выгодных условиях. А за счет сквозной автоматизации процесса получение денег возможно гораздо быстрее и с меньшим пакетом документов, причем в полностью цифровом формате. Биржа дебиторской задолженности призвана стать эффективной цифровой альтернативой классическому факторингу.

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«Запуск классического факторинга на платформе “Биржа дебиторской задолженности” — это только первый шаг по созданию набора удобных финансовых инструментов для поставщиков группы “Ростелеком”, за ним последуют запуски динамического дисконтирования и выпуск цифровых финансовых активов», — сказал президент компании Farzoom Андрей Леушев.

«Цифровая биржа дебиторской задолженности — это удобный инструмент привлечения наиболее выгодного финансирования для поставщиков “Ростелекома”, которые уже выиграли закупочную процедуру и осуществляют поставки и работы, но оплату, в соответствии с условиями договора, получат позднее. В будущем мы планируем вывести этот сервис на открытый рынок и существенно расширить количество участников платформы, привлекая крупных закупщиков и их поставщиков из других отраслей — в производственном сегменте, а также в сферах электронной коммерции и розничной торговли», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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