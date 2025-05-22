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Романов Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Дистрибьютор OCS расширяет портфель решениями Shvacher 1
22.01.2024 OCS пополнила продуктовый портфель российскими серверами OpenYard 1
24.03.2011 В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Романов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 467 1
Центр открытых разработок - OpenYard 42 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3061 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2305 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3201 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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