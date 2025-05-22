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Романов Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
Романов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 467 1
|Центр открытых разработок - OpenYard 42 1
|NVision Group - Энвижн Груп 679 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1738 1
|Малышкин Даниил 1 1
|Кулин Илья 1 1
|Никулин Дмитрий 11 1
|Панков Алексей 9 1
|Машияхов Альберт 1 1
|Макаренко Алена 1 1
|Пилькин Григорий 1 1
|Соколов Георгий 2 1
|Солодовников Денис 102 1
|Ростокин Валерий 26 1
|Герасимов Михаил 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
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