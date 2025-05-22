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Дистрибьютор OCS расширяет портфель решениями Shvacher

Компания OCS, дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования, и российский ИТ-производитель Shvacher объявили о начале стратегического сотрудничества. Цель партнерства — усиление присутствия зрелых отечественных ИТ-решений на внутреннем рынке, в рамках которого OCS будет продвигать высокопроизводительные универсальные серверы.

Модели 2U V3 и V4-V5 подходят для решения широкого спектра задач в любых современных ИТ-системах: от сервера общего назначения в малом офисе до высокопроизводительных вычислений, облачного хранения данных, виртуализации, выполнения задач искусственного интеллекта и робототехники.

Кроме того, портфель пополнят системы хранения данных (СХД) и программно-аппаратные комплексы (ПАК), включая доверенные. Все продукты вендора ориентированы на замещение зарубежных аналогов, соответствуют российским требованиям и имеют актуальные реестровые номера РЭП и Минцифры.

Партнерство с дистрибьютором позволит Shvacher увеличить объем продаж, обеспечит рост узнаваемости и доверия. А за счет широкого покрытия партнерской сети дистрибьютора, охватывающей десятки регионов России, вендор расширит географию присутствия.

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«Сотрудничество с Shvacher позволит нам пополнить портфель отечественными высокопроизводительными серверами, соответствующими стабильно растущему спросу на зрелые ИТ-продукты. Мы уверены, что это обеспечит нашим партнерам доступ к надежным решениям с высоким уровнем сервиса», — отметил Вячеслав Романов, директор департамента серверного оборудования OCS.

«Мы рады подписанию договора о партнерстве с компанией OCS — одним из ведущих дистрибьюторов программного обеспечения и ИТ-оборудования в России. Это стратегическое сотрудничество значительно расширит наши возможности по продвижению решений импортозамещения на российском рынке. Благодаря широкой партнерской сети OCS и нашим современным продуктам, мы совместными усилиями повысим доступность наших решений и обеспечим большую гибкость в работе с партнерами. Мы ценим это сотрудничество и уверены в его долгосрочной перспективе и взаимной выгоде», — сказал Андрей Лемеха, исполнительный директор Shvacher.

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