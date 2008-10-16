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Difo
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.10.2008
|RRC консолидировала бизнес 1
|01.06.2007
|RRC нашла «безопасную» нишу 1
|14.05.2007
|Начаты поставки GPS-устройств Hyundai в Россию 2
|06.04.2007
|DiFo займется продажами нового коммуникатора Voxtel 1
|01.02.2007
|Первый GPS-вирус обошел стороной Россию 2
|01.02.2007
|DiFo: в TomTom GO 910 проблем с вирусами не выявлено 2
|31.01.2007
|В RRC произошли кадровые изменения 5
|12.12.2006
|Дайджест мира КПК – ноябрь 1
|28.11.2006
|DiFo привезет коммуникаторы Voxtel в Россию 1
|30.06.2006
|GPS в России: рост вопреки арестам пользователей 2
|10.05.2006
|RRC объявила итоги работы в России 1
|29.03.2006
|"RRC Казахстан" объявила об итогах 2005 года 1
|10.02.2006
|RRC разделилась по бизнес-направлениям 1
|19.10.2005
|DiFo, входящая в RRC Group, стала дистрибьютором Linksys 1
|14.06.2005
|Константин Сидоров: В России у дистрибьюторов больше маржа, но выше риски 1
|29.04.2005
|Группа компаний RRC подвела итоги работы в 2004 году 1
|15.04.2005
|В России появился новый дистрибьютер цифровых устройств 1
Публикаций - 18, упоминаний - 26
Difo и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидоров Константин 15 5
|Панков Алексей 12 3
|Штерн Сергей 4 1
|Винокурова Евгения 1 1
|Рахимбабев Тимур 1 1
|Богомолов Евгений 1 1
|Кострица Игорь 3 1
|Росич Снежана 1 1
|Клещунов Максим 2 1
|Косилов Михаил 17 1
|Краснова Марина 42 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Миллер Сергей 43 1
|Рейтман Юрий 6 1
|Молоток Николай 1 1
|Ядрашка Яцек 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.