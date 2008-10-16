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Difo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.10.2008 RRC консолидировала бизнес 1
01.06.2007 RRC нашла «безопасную» нишу 1
14.05.2007 Начаты поставки GPS-устройств Hyundai в Россию 2
06.04.2007 DiFo займется продажами нового коммуникатора Voxtel 1
01.02.2007 Первый GPS-вирус обошел стороной Россию 2
01.02.2007 DiFo: в TomTom GO 910 проблем с вирусами не выявлено 2
31.01.2007 В RRC произошли кадровые изменения 5
12.12.2006 Дайджест мира КПК – ноябрь 1
28.11.2006 DiFo привезет коммуникаторы Voxtel в Россию 1
30.06.2006 GPS в России: рост вопреки арестам пользователей 2
10.05.2006 RRC объявила итоги работы в России 1
29.03.2006 "RRC Казахстан" объявила об итогах 2005 года 1
10.02.2006 RRC разделилась по бизнес-направлениям 1
19.10.2005 DiFo, входящая в RRC Group, стала дистрибьютором Linksys 1
14.06.2005 Константин Сидоров: В России у дистрибьюторов больше маржа, но выше риски 1
29.04.2005 Группа компаний RRC подвела итоги работы в 2004 году 1
15.04.2005 В России появился новый дистрибьютер цифровых устройств 1

Публикаций - 18, упоминаний - 26

Difo и организации, системы, технологии, персоны:

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 14
Cisco Systems 5372 6
Microsoft Corporation 25775 3
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 3
Voxtel 82 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HTC Corporation 1512 2
Foxconn - Linksys 109 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
HP 3Com 681 2
TomTom 54 2
i-Mate 53 1
Киберсо 6 1
TomTom - Tele Atlas 46 1
Samsung Electronics 11065 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
Check Point Software Technologies 829 1
Red Hat 1378 1
Sony 6739 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
ViewSonic 325 1
Qtech - Кьютэк 211 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
МойСклад - Логнекс 124 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
МакЦентр - MacCentre 171 1
Xello - Кселло 34 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
E-Ten Information Systems 119 1
Rover - RoverComputers 423 1
Hyundai Motor Company 436 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 3
Linux OS 11533 2
TomTom GO 5 2
i-Mate PDA 6 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
HTC Wizard 5 1
Lenovo Motorola ROKR 8 1
HTC Task Manager 1 1
Hyundai Navigation - Hyundai HDGPS 1 1
HTC Herald 2 1
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Microsoft Azure 1526 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Samsung SVR-диктофон 464 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
HTC P - серия коммуникаторов 44 1
E-Ten glofiish - джойстик 93 1
Сидоров Константин 15 5
Панков Алексей 12 3
Штерн Сергей 4 1
Винокурова Евгения 1 1
Рахимбабев Тимур 1 1
Богомолов Евгений 1 1
Кострица Игорь 3 1
Росич Снежана 1 1
Клещунов Максим 2 1
Косилов Михаил 17 1
Краснова Марина 42 1
Ксенин Алекс 311 1
Миллер Сергей 43 1
Рейтман Юрий 6 1
Молоток Николай 1 1
Ядрашка Яцек 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Европа Восточная 3138 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Чехия - Чешская Республика 1349 5
Европа 24964 4
Венгрия 855 4
Украина 7928 4
Казахстан - Республика 6048 3
Польша - Республика 2031 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Словения - Республика 255 2
Сербия - Республика 375 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Польша - Варшава 111 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Тайвань 4245 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Румыния 753 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Европа Центральная 278 1
Средиземное море - Адриатическое море - Адриатика 7 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
VAD - Value Added Distribution 141 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
RRC Education - Учебный центр 8 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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