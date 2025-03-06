Ключевые тренды развития рынка суперкомпьютеров: прогноз на 2025 год

По оценке «К2 НейроТех», за последние два года рынок решений для высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing, HPC) вырос на 35% и достиг 15,8 млрд руб. Развитие искусственного интеллекта играет в этом ключевую роль. Эксперты ожидают, что в 2025 г. рынок HPC увеличится как минимум на 12%. Об этом CNews сообщили представители «К2 НейроТех».

«К2 НейроТех» выделил пять ключевых трендов, которые будут формировать развитие отрасли в 2025 г.

Рост отечественного производства оборудования для ИИ

Бурное развитие искусственного интеллекта и рост вычислительных нагрузок привели к широкому распространению высокопроизводительных систем в бизнесе. Ранее HPC использовались преимущественно в науке и инженерных расчетах, а теперь активно применяются для обработки больших данных (Big Data), задач искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (ML) и моделирования. Как следствие, спрос на оборудование для HPC и ИИ стремительно растет. В 2024 г. инвестиции в системы хранения данных (СХД) и платформы для высоконагруженных систем выросли на 40%. Производство СХД и серверных платформ для ИИ увеличилось на 10,5%, государственные закупки удвоились, а расходы госкомпаний на аппаратное оборудование для ИИ превысили 1,7 млрд руб.

Модернизация и масштабирование HPC-кластеров

Первые HPC-кластеры, созданные в 2000–2010 гг., нуждаются в обновлении. Уход западных производителей заставил компании искать новые решения для модернизации своей инфраструктуры. Возникли сложности с совместимостью ПО и оборудования, что стимулировало разработку комплексных решений «под ключ». «Наши заказчики все чаще сталкиваются с тем, что существующее оборудование не справляется с требованиями современных вычислительных задач и не способно масштабироваться. В ответ на растущие запросы рынка под брендом «К2 НейроТех» мы создали комплексное решение для ресурсоемких задач – HPC-ПАК, разработанный на основе отечественного оборудования и ПО из реестров Минцифры и Минпромторга. Он ускоряет научные исследования и разработки, упрощает моделирование и проведение виртуальных испытаний», — сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

Переход к гибридным архитектурам (CPU, GPU, ускорители)

По оценкам J’son & Partners Consulting, к 2030 г. архитектуры серверов будут чаще сочетать процессоры с ИИ-ускорителями. Это позволит достичь оптимальной производительности в выполнении задач искусственного интеллекта. На рынке HPC активно развиваются гибридные решения, объединяющие возможности центральных процессоров (CPU), графических процессоров (GPU) и специализированных ускорителей, включая нейроморфные чипы. Они значительно ускоряют вычисления и оптимизируют распределение ресурсов, снижая временные и финансовые затраты на выполнение сложных вычислительных операций. Все чаще используется сочетание традиционных HPC-систем с квантовыми процессорами, хотя последние пока не могут полностью заменить классические суперкомпьютеры.

Развитие HPC-as-a-Service и облачных решений

Модель HPC-as-a-Service, предоставляющая доступ к вычислительным мощностям через облачные платформы, становится все популярнее. Такой подход дает компаниям гибкость в управлении затратами и позволяет быстро реагировать на изменения в бизнесе. Также развиваются гибридные решения, совмещающие локальные кластеры с облачными вычислениями.

Переход к контейнеризированным средам

Традиционные монолитные приложения постепенно уступают место контейнеризированным средам, что делает управление вычислительными ресурсами более гибкими и эффективными. Использование Kubernetes, Singularity и Slurm позволяет оптимально распределять нагрузки и снижать издержки на эксплуатацию HPC-инфраструктуры.