Госзаказ на киберзащиту: траты на ИБ-услуги выросли на 68% за два года

По данным сервиса «Контур.Закупки», госзаказчики по закону 44-ФЗ с 1 января по 26 ноября 2025 г. разместили закупки услуг в сфере информационной безопасности почти на 21,8 млрд руб., что на 62% больше, чем за весь 2024 г., и на 68% больше, чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

При этом число процедур практически не меняется, остается на уровне около 5,7 тыс. в год, но средняя НМЦК (начальная максимальная цена контракта) за три года выросла почти вдвое — с 3,12 до 5,92 млн руб. Это подтверждает переход от точечных закупок к масштабным сервисным и интеграционным проектам, тогда как конкуренция на торгах остается высокой: снижение цены держится в диапазоне 22–25%.Рост объемов заказов во многом связан с регуляторными изменениями.

Ольга Попова, главный юрист продуктовой группы «Контур.Эгида и Staffcop»: «С 1 января 2026 г. фактически вводится полный запрет на использование иностранного ПО в значимых объектах КИИ. Те, кто не успеют перейти на отечественные решения, могут столкнуться с блокировкой части систем и серьезными штрафами, поэтому заказчики заранее формируют бюджеты на комплексную модернизацию инфраструктуры и замену средств защиты. Именно такие проекты и увеличивают средний чек закупок».

Госзаказчики покупают примерно столько же услуг в сфере информационной безопасности в натуральном выражении (ед.), но контракты становятся заметно крупнее. Идет не только укрупнение лотов, но и переход к комплексным проектам по защите инфраструктуры, в отличие от точечных закупок отдельных лицензий или услуг на разовые ИБ-аудиты.

Схожий сдвиг наблюдается и в корпоративном сегменте закупок по закону 223-ФЗ. В 2024 г. компании с госучастием и крупные заказчики провели 1996 процедур на 10,61 млрд руб. (+27% к 2023 г.). За январь–ноябрь 2025 г. размещено 1395 закупок на 7,33 млрд руб., что уже превышает 70% прошлогоднего уровня при ожидаемом декабрьском пике. Средняя НМЦК составляет 5,29 млн руб., и конкуренция усиливается — среднее снижение цены на торгах достигло 28%. Можно ожидать, что по итогам 2025 г. корпоративный рынок ИБ по 223-ФЗ не только приблизится к рекордным показателям 2024 г., но по отдельным направлениям (защита КИИ, импортозамещение зарубежных решений, сервисные контракты SOC) может их превысить.

Василий Данильчик, эксперт сервиса «Контур.Закупки»: «Количество тендеров почти не меняется, однако общий объем и средний размер контрактов растут. Это означает, что заказчики переходят от решения точечных задач к полноценным интеграционным проектам — внедрению отечественных платформ, построению центров мониторинга, защите КИИ. Рост числа атак, дедлайны по отказу от иностранного ПО и расширение цифровых сервисов государства подталкивают их к долгосрочным и комплексным решениям. Для подрядчиков открывается окно возможностей, но выигрывают те, кто способен обеспечивать реальный результат, а не формальное соответствие требованиям регуляторов».

Поставщики борются за договоры, а заказчики получают заметную экономию даже при росте НМЦК. Идет сдвиг рынка в сторону более зрелых тендеров, где конкурируют крупные интеграторы и вендоры, готовые снижать маржу в обмен на долгосрочные сервисные проекты и масштабные внедрения отечественных средств защиты информации.