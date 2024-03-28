В «Контур.Закупки» внедрили искусственный интеллект: он помогает точнее искать тендеры

В сервисе «Контур.Закупки» обновили фильтр поиска тендеров по отраслям и внедрили в него машинное обучение. Теперь пользователи сервиса смогут быстрее и точнее находить государственные и коммерческие закупки. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С помощью «Контур.Закупок» можно найти тендеры по законам 44-ФЗ, 223-ФЗ и частных компаний. Сервис агрегирует закупки с более чем 300 источников.

Пользователь выбирает отрасль, и сервис показывает подходящие для него тендеры.

Благодаря обновлению в поиске «Контур.Закупок» теперь доступно больше 360 категорий и подкатегорий отраслей. Например, для категории «Транспорт» добавили 19 подкатегорий: спецтранспорт, автозапчасти, обслуживание и ремонт автотранспорта, авиатранспорт и др.

Поиск по категориям работает на основе машинного обучения и многолетнего опыта операторов, которые настраивают индивидуальные фильтры поиска для клиентов. Благодаря этому алгоритм понимает, какие закупки относятся к выбранной отрасли, а какие – нет, и показывает пользователю только подходящие ему тендеры.

Василий Данильчик, эксперт сервиса «Контур.Закупки»: «Команда «Закупок» постоянно совершенствует возможности продукта. Внедрение расширенного поиска по отраслям позволит нашим клиентам удобнее и быстрее находить нужные закупки. В этом году мы собираемся добавить еще больше удобных инструментов для поставщиков товаров, работ и услуг в закупках. Они коснутся поиска закупок, работы с найденными процедурами торгов, аналитики контрагентов, а также улучшат возможности для командной работы. Это позволит российскому бизнесу чаще участвовать в торгах, выигрывать и получать таким образом стабильный доход».

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«Контур.Закупки» — сервис для поиска и работы с тендерами. Умный поиск по 300 источникам, анализ заказчиков и конкурентов, получение независимой гарантии. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.