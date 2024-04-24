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В «Контур.Закупках» появился поиск тендеров стран СНГ

В «Контур.Закупках» появились тендеры из электронных площадок Белоруссии и Казахстана. Теперь пользователи сервиса могут находить закупки из этих стран и выходить на новые рынки. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В апреле 2024 г. в «Контур.Закупках» появилась возможность находить тендеры, опубликованные не только в России, но и на девяти иностранных площадках: трех из Белоруссии и шести из Казахстана. Для поиска тендеров, опубликованных на этих площадках, пользователю нужно выбрать фильтр «Закупки СНГ», и сервис покажет все найденные по запросу иностранные процедуры.

В перечень новых источников для поиска вошли крупнейшие электронные площадки Белоруссии и Казахстана, где публикуют тендеры государственные и коммерческие заказчики. Большая часть закупок двух странах проходит именно на этих площадках.

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Контур
Список добавленных площадок

Обновления также произошли на странице закупки и в карточках тендеров, отображаемых в поисковой выдаче «Контур.Закупок». Теперь сервис подсказывает пользователю, что закупка проводится на иностранной площадке

Василий Данильчик, эксперт сервиса «Контур.Закупки»: «Основная задача сервиса — облегчать поставщикам поиск и отбор закупок для участия. Согласно нашим исследованиям, около 20% российских поставщиков уже участвуют в закупках стран СНГ и еще 15% планируют развивать это направление.Поэтому мы посчитали важным облегчить задачу мониторинга закупок специалистам, которые работают на несколько стран, а еще показать компаниям, что есть рынок, где может быть представлена их продукция и на котором можно развивать свой бизнес».

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безопасность

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«Контур.Закупки» — сервис для поиска и работы с тендерами. Поиск по 300 источникам, анализ заказчиков и конкурентов, получение независимой гарантии. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.

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