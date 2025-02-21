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Конев Геннадий
|21.02.2025
|Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» 1
Конев Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9791 1
|RecFaces - РекФэйсис 31 1
|GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 1
|РЖД - Российские железные дороги 1920 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 388 1
|Остроухова Ирина 3 1
|Данильчик Василий 6 1
|Шадаев Максут 1019 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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