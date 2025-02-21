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Конев Геннадий


21.02.2025 Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Конев Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9791 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 1
РЖД - Российские железные дороги 1920 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 388 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7545 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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