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RecFaces РекФэйсис

RecFaces - РекФэйсис

Компания RecFaces – участник рынка разработки коробочных программных продуктов с технологией распознавания лиц для повышения эффективности работы систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, систем учета рабочего времени, а также других различных систем работы с клиентами. 


07.02.2025 В реестр российской электроники добавят оборудование и компоненты для работы с ИИ. Они впервые получат льготы 1
10.01.2024 Первая КБС на программном обеспечении Id-Me от «РекФэйсис» получила аккредитацию 2
13.12.2023 Konica Minolta и «Рекфэйсис» подписали партнерское соглашение 1
Импортозамещение 2022 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
16.01.2023 У отечественных разработчиков распознавания лиц бурный рост за рубежом, невзирая на санкции 1
20.12.2022 Новое софтверное решение Id-Time от RecFaces для учета рабочего времени по изображениям с камер видеонаблюдения и терминалов 1
28.11.2022 RecFaces выпустила новое биометрическое решение Id-Time 1
24.10.2022 «АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам 1
11.10.2022 RecFaces представляет новый биометрический продукт для СУО и киосков самообслуживания 1
07.06.2022 Recfaces выходит на рынок Казахстана 1
03.06.2022 Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост 1
31.05.2022 Recfaces разработала инструмент синхронизации данных для решений корпоративного уровня 1
31.03.2022 Oberon и RecFaces будут вместе развивать импортонезависимую биометрию в России 1
28.03.2022 Российское решение по распознаванию лиц VxFaces от RecFaces было внедрено в компании Schneider Electric в Коста-Рике 1
28.12.2021 Тамара Морозова -

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии

 1
29.11.2021 RecFaces представила интеграцию биометрического решения Id-Gate со сканером документов Regula 1
23.11.2021 RecFaces получила заводскую сертификацию LenelS2 в рамках программы LenelS2 OpenAccess Alliance 1
25.10.2021 Лицевая биометрия: от хайпа к реальности 1
18.10.2021 Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц 1
01.09.2021 Recfaces и Bosch интегрировали биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System 1
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей 1
22.12.2020 Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert 1
26.10.2020 Тепловизоры ОКБ «АСТРОН» теперь оснащены лицевой биометрией 1
20.08.2020 Бразильский торговый центр внедрил российскую систему распознавания лиц 1
22.06.2020 Recfaces обеспечила биометрическую идентификацию пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Африки 1
20.05.2020 Recfaces выводит на российский рынок готовые биометрические решения 1
12.03.2019 Schneider Electriс запустила систему биометрической идентификации в Ельцин Центре 1
28.06.2016 Toshiba поделилась стратегией победы 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

RecFaces и организации, системы, технологии, персоны:

Motorola Solutions - Pelco 68 8
Schneider Electric 575 6
Сигурд-Айти - Sigur 11 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 291 3
Honeywell 282 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 3
RusGuard - РусГард 7 3
VisionLabs - ВижнЛабс 222 2
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Milestone 59 2
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
Bosch Security and Safety Systems 15 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1799 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Apple Inc 12124 1
Yandex - Яндекс 7382 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Ланит Экспертиза 3 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Т1 Иннотех 178 1
DataTech 3 1
Google LLC 11807 1
Innotech - Иннотек 3 1
Toshiba Corporation 2930 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Xerox 1139 1
Ростех - Швабе - Астрон ОКБ - Оптико-механическое конструкторское бюро 2 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Ростелеком 9724 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Газинформсервис - ГИС 278 1
Microsoft Corporation 24651 1
SAP SE 5280 1
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Oracle Corporation 6702 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
KONE Corporation 7 2
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Почта России ПАО 2118 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2365 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
MSC Cruises 3 1
Татнефть 227 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 21 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Россети Ленэнерго 1701 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
ANAO - Australian National Audit Office - Австралийское Национальное ревизионное управление 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 288 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11022 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 15
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4036 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 11
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1251 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3879 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6801 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1784 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5067 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6688 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9335 5
Оповещение и уведомление - Notification 4640 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3400 5
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 154 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12207 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10130 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1712 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7118 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11090 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11986 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12571 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5377 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24522 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6267 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2353 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3430 3
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 213 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 935 3
RecFaces Id-Guard 11 10
RecFaces Id-Gate 8 8
Motorola Solutions - Pelco VMS VideoXpert 7 6
RecFaces VxFaces 5 5
RecFaces Id-Me - Биометрическая платформа 4 4
Recfaces Id-Welcome 3 3
RecFaces Id-Check 3 2
Recfaces Id-Target 2 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 2
RecFaces Id-Fit 2 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
Bosch BIS - Bosch Building Integration System 2 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5209 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Stafory - робот Вера 330 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 144 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
RecFaces Id-Line 1 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 382 1
NVision Барьер 651 1
Apple Face ID 211 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1585 1
Морозова Тамара 19 19
Новиков Сергей 45 1
Харламов Вадим 1 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 13 1
Дарчинов Станислав 5 1
Фомичев Андрей 71 1
Хазов Даниил 9 1
Киселев Сергей 61 1
Ельцин Борис. 89 1
Соколовский Александр 40 1
Горшкова Алена 3 1
Лутошкин Валерий 3 1
Колупаев Максим 1 1
Калганов Игорь 51 1
Золотарев Сергей 10 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Кривошеев Евгений 12 1
Кисляков Владимир 5 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тихомиров Сергей 18 1
Рахметов Руслан 56 1
Воробьев Родион 1 1
Груздев Сергей 46 1
Зарипов Андрей 8 1
Егорова Эльза 4 1
Амириди Юлия 21 1
Борисов Владимир 10 1
Парфенов Сергей 12 1
Селезнев Денис 28 1
Умеркаев Тимур 1 1
Макаров Валентин 221 1
Марков Дмитрий 55 1
Богомолов Алексей 13 1
Гранков Илья 1 1
Маркушин Василий 1 1
Алленов Сергей 1 1
Остроухова Ирина 1 1
Варакин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 6
Кения - Найроби 22 3
Бразилия - Федеративная Республика 2368 3
Таиланд - Королевство 820 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17084 3
Европа 21788 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 3
Ближний Восток 2948 3
Африка - Африканский регион 3483 3
Япония 13297 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 2
Индия - Bharat 5458 2
Казахстан - Республика 5544 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 417 2
Кения - Республика 152 1
Перу - Республика 275 1
Таиланд - Бангкок 82 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3529 1
Земля - планета Солнечной системы 10387 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 37 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 1
Украина 7620 1
Беларусь - Белоруссия 5682 1
Америка Южная 853 1
Азия Восточная 171 1
Канада 4888 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2970 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1548 1
Япония - Токио 995 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18581 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13571 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4834 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3665 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9847 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 3
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Top10VPN 6 1
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РГБ - Российская государственная библиотека 104 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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