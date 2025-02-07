RecFaces РекФэйсис
Компания RecFaces – участник рынка разработки коробочных программных продуктов с технологией распознавания лиц для повышения эффективности работы систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, систем учета рабочего времени, а также других различных систем работы с клиентами.
RecFaces и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
|Морозова Тамара 19 19
|Новиков Сергей 45 1
|Харламов Вадим 1 1
|Якимов Антон 11 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Дарчинов Станислав 5 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Хазов Даниил 9 1
|Киселев Сергей 61 1
|Ельцин Борис. 89 1
|Соколовский Александр 40 1
|Горшкова Алена 3 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Колупаев Максим 1 1
|Калганов Игорь 51 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Кривошеев Евгений 12 1
|Кисляков Владимир 5 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Воробьев Родион 1 1
|Груздев Сергей 46 1
|Зарипов Андрей 8 1
|Егорова Эльза 4 1
|Амириди Юлия 21 1
|Борисов Владимир 10 1
|Парфенов Сергей 12 1
|Селезнев Денис 28 1
|Умеркаев Тимур 1 1
|Макаров Валентин 221 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Богомолов Алексей 13 1
|Гранков Илья 1 1
|Маркушин Василий 1 1
|Алленов Сергей 1 1
|Остроухова Ирина 1 1
|Варакин Владимир 1 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 531 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
|РГБ - Российская государственная библиотека 104 1
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