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Multispace Мультиспейс динамо Сеть сервисных офисов
УПОМИНАНИЯ
Multispace и организации, системы, технологии, персоны:
|Pridex Group - Прайдекс констракшн 15 3
|Adidas - Адидас 163 1
|Северсталь ПАО - Severstal 506 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
|РЖД - Российские железные дороги 1943 1
|Apple Face ID 224 2
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1134 1
|Samsung Galaxy Watch - умные часы 56 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 1
|Зверев Ярослав 1 1
|Бренев Кирилл 1 1
|Курсин Алексей 4 1
|Морозова Тамара 19 1
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