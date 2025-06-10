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Multispace Мультиспейс динамо Сеть сервисных офисов

Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Multispace полностью интегрирована с ЕБС 1
26.12.2023 ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы 1
14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть 1
28.12.2021 Тамара Морозова -

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии

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Публикаций - 4, упоминаний - 4

Multispace и организации, системы, технологии, персоны:

Pridex Group - Pridex Technology 6 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ростелеком 9955 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3013 1
Ланит - SOLUT 7 1
Apple Inc 12287 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Xerox 1144 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 193 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 15 3
Adidas - Адидас 163 1
Северсталь ПАО - Severstal 506 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2238 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1860 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 798 1
Видеокамера - Camcorder 2293 1
Часы - Watch 961 1
Accelerometer - Акселерометр 376 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 933 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2402 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4660 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 1
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1800 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3018 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11915 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4196 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1677 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8104 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1513 1
Бронирование - Booking 696 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1873 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 178 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4166 1
Apple Face ID 224 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1134 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 56 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 1
Зверев Ярослав 1 1
Бренев Кирилл 1 1
Курсин Алексей 4 1
Морозова Тамара 19 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 4
Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 1
Европа 24405 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5034 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2538 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 188 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2817 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 325 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7979 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 1
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