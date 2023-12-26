ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы

«Инновационные технологии» – ИТ-интегратор, входящий в экосистему Pridex – прошел аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России как оператор коммерческой биометрической системы (КБС). Таким образом, компания стала комплексным поставщиком решений для систем контроля доступа (СКУД) на основе технологий Face ID. Об этом CNews сообщили представители Pridex.

В декабре 2023 г. вступили в силу нормы ФЗ 572, которые установили новые правила сбора и обработки биометрии в России. Если раньше идентификация человека происходила в рамках ИТ-инфраструктуры одной организации, то с 1 декабря 2023 г. хранение биометрических персональных данных осуществляется только государством – Единой биометрической системой (ЕБС), а их обработка делегируется КБС, которые должны пройти процедуру аккредитации.

В настоящий момент в России аккредитовано лишь восемь компаний, включая ИТ-интегратора Pridex, при этом шесть КБС – крупнейшие банки.

Изменение законодательства затрагивает значительный рынок СКУД в объектах недвижимости: по экспертным оценкам, количество действующих в стране терминалов составляет порядка 50 тыс., а совокупная стоимость решений – десятки миллиардов рублей. Помимо этого, по данным Pridex, около 40% новых бизнес-центров, которые будут построены в ближайшие годы в Москве, заявляют о входе в здание по Face ID. С декабря 2023 г. системы СКУД с распознаванием биометрии должны работать только на программно-аппаратном комплексе аккредитованной КБС, тогда как иные решения оказались вне правового поля.

Алексей Курсин, партнер, директор по технологиям и инновациям компании Pridex: «Благодаря успешному прохождению аккредитации, компания Pridex сформировала надежную базу для развития комфортной экосистемы в коммерческой недвижимости, основанной в том числе на технологии лицевой биометрии. Речь идет как об офисах, складах и производствах, так и инфраструктурных объектах, где для обеспечения максимальной безопасности внедряется доступ по Face ID. На сегодня мы являемся редким примером компании с аккредитацией КБС и успешным опытом интеграции биометрических систем со СКУД отечественных и иностранных производителей».

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Pridex – технологическая компания с экспертизой в области строительства, инженерного и мультимедийного оснащения объектов коммерческой недвижимости, участник российского рынка fit-out. В начале 2021 г. компания представила готовое решение по созданию и ИТ-оснащению офисных пространств – Multispace. В портфолио Pridex – свыше 1,5 млн кв. м объектов коммерческой недвижимости, реализованных для российских и иностранных компаний.