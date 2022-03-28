Российское решение по распознаванию лиц VxFaces от RecFaces было внедрено в компании Schneider Electric в Коста-Рике

Российская компания RecFaces реализовала проект по внедрению биометрического решения VxFaces с бесшовно интегрированным плагином VideoXpert VMS в офисе энергомашиностроительной компании Schneider Electric в Коста-Рике. Основной целью внедрения программного решения на основе распознавания лиц была автоматизация контроля сотрудников на входе, а также повышение уровня безопасности учреждения.

Schneider Electric является разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. В офисе компании в Коста-Рике было необходимо обеспечить помощь службе безопасности в организации процесса контроля и регистрации сотрудников на входе.

Для решения поставленной задачи был внедрен биометрический продукт VxFaces от RecFaces на базе распознавания лиц, который позволяет сделать запись о входе сотрудников в офис, осуществить идентификацию личности и повысить скорость расследования инцидентов. Кроме того, благодаря решению VxFaces была осуществлена идентификация посетителей в масках, обеспечен контроль соблюдения масочного режима и повышен уровень физической безопасности посредством обнаружения лиц из «стоп-листа».

Биометрическое решение VxFaces с бесшовно интегрированным плагином VideoXpert VMS – это готовое коробочное решение. VxFaces фиксирует всех посетителей, автоматически сохраняя все данные проходов и инцидентов, что позволяет в любой момент сформировать отчет по интересующим критериям инцидента и оперативно среагировать на него.

«Мы гордимся тем, что наше биометрическое решение помогло Schneider Electric решить важные задачи по идентификации персонала в офисе в Коста-Рике. Этот проект еще раз доказал, что российские биометрические решения востребованы во всем мире, поскольку они являются эффективными, современными и доступными. Мы планируем и дальше развивать свое сотрудничество с компаниями на международном рынке», – отметила Тамара Морозова, генеральный директор RecFaces.