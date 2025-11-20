RFaces объявила о ребрендинге

Компания RFaces (ранее «РекФэйсис»), разработчик программных решений по распознаванию лиц для бизнеса, объявила о запуске обновлённого бренда, отражающего переход к полностью российской правовой и технологической модели работы. Изменились название и визуальный стиль, но неизменными остаются ключевые ценности, технологическая экспертиза и команда.

Принятие Федерального закона №572-ФЗ стало ключевым моментом для всей биометрической отрасли — именно он определяет правила и требования к технологиям распознавания лиц в России. Для RFaces это стало точкой перезапуска и возможностью выстроить направление, которое работает строго в рамках отечественного регулирования. Компания полностью адаптировала архитектуру решений под российское законодательство. Программные продукты RFaces включены в реестр отечественного ПО, а встроенный алгоритм распознавания лиц аттестован для работы с Единой биометрической системой (ЕБС). Архитектура решений согласована с Минцифры, а интеграции охватывают все необходимые государственные информационные системы — ГИС ЕБС и региональный сегмент ЕБС в Москве, ГИС ЕСИА и «Платформу согласий», СМЭВ-3, ГИС ЕЦХД, АИС «Цифровой двойник».

RFaces берёт курс на создание продуктов для российских организаций, которым важно обеспечить законное применение лицевой биометрии, высокую надёжность, простоту эксплуатации и снижение затрат на администрирование цифровых систем. Решения компании разрабатываются с учётом всех требований 572-ФЗ и реальных потребностей бизнеса, что делает их востребованными в самых разных отраслях — от офисных центров и государственных учреждений до распределённых промышленных объектов и строительных площадок.

Продукты RFaces разворачиваются за 20 минут, поддерживают автоматизированный онбординг, встроенный Liveness-контроль, совместимость с широкой линейкой камер и терминалов и простую интеграцию с существующей ИТ-инфраструктурой, включая системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, операционные системы и сервисы верификации личности.

Обновлённая айдентика построена на оттенках синего — цвета, который традиционно ассоциируется с нейронными сетями, искусственным интеллектом и цифровыми экосистемами. Новый стиль отражает идею: биометрия — это живая интеллектуальная система, которую RFaces помогает использовать просто и безопасно. Такой образ подчёркивает, что изменения в бренде — это шаг вперёд, а не отход от прежних принципов. Компания сохраняет свои ключевые ценности: законность, надёжность и простоту внедрения лицевой биометрии для бизнеса.

«Можно менять цвет и форму, но не отношения с людьми. Ребрендинг RFaces — это продолжение того пути, который мы уже прошли вместе с партнёрами и заказчиками. Наша команда остаётся той же, продукты остаются теми же, и мы по-прежнему рядом, чтобы помогать реализовывать проекты любой сложности», — отметила Ирина Остроухова, директор по работе с партнёрами RFaces.

Переход на обновлённый бренд уже начался. Он будет проходить поэтапно и не потребует от клиентов каких-либо действий: все решения продолжают поддерживаться в полном объёме, а привычные каналы взаимодействия и техническая поддержка сохраняются.