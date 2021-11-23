RecFaces получила заводскую сертификацию LenelS2 в рамках программы LenelS2 OpenAccess Alliance

RecFaces объявила, что получила заводскую сертификацию LenelS2 и присоединилась к программе LenelS2 OpenAccess Alliance (OAAP). Биометрическое программное обеспечение Id-Gate, разработанное RecFaces, взаимодействует с системой контроля доступа OnGuard, чтобы без значительных дополнительных вложений обогатить существующие и строящиеся системы контроля доступа новыми биометрическими возможностями.

«RecFaces завершила необходимые заводские испытания на LenelS2 для проверки функциональности своего интерфейса с системой OnGuard. Id-Gate обеспечивает дополнительную безопасность охраняемого объекта, а также точность информации о прохождении сотрудников и посетителей с помощью биометрических терминалов распознавания лиц, – сказал Джон Марчиоли, менеджер по продуктам OAAP, LenelS2. – Мы надеемся на их дальнейшее участие в программе LenelS2 OpenAccess Alliance».

«Эта сертификация позволит нам предложить дополнительное удобство и функциональность тем компаниям, которые уже используют или планируют использовать оборудование и программное обеспечение LenelS2», – отметила Тамара Морозова, генеральный директор RecFaces.

Биометрическое программное обеспечение Id-Gate позволяет настраивать различные режимы пропуска для сотрудников и посетителей без изменения существующих политик доступа, начиная от быстрого и удобного перехода в режиме идентификации без пропускных карт до многофакторной аутентификации с использованием карт и биометрического подтверждения личности. Id-Gate поддерживает режимы идентификации и верификации в связке с различными типами дополнительных идентификаторов, такими как RFID, NFC и QR-коды.