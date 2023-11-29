Китайское «железо» не поддерживает российскую биометрию. Поэтому новые требования к терминалам властям пришлось отложить

Минцифры решило отложить до 1 июля 2024 г. часть требований к биометрическим системам на контрольно-пропускных пунктах. Бизнесу нужно время и деньги, чтобы привести свои системы в соответствие. Возможно некоторые компании вообще откажутся от использования биометрических данных.



Требования к биометрии отложат

Минцифры опубликовало проект приказа, откладывающего на восемь месяцев, до 1 июля 2024 г., часть требований к биометрическим системам. С документом ознакомился «Коммерсант».

Речь идет только контрольно-пропускных пунктах — системах контроля и управления доступом (СКУД). Их используют, например, в банках, на производствах, в коммерческих компаниях и фитнес-клубах.

Сроки сдвигаются, чтобы компании могли закупить соответствующее требованиям оборудование, говорится в пояснительной записке.

Для чего нужна отсрочка

Изменения предлагается внести в приказы министерства 445 и 446 от 5 мая 2023 г. Ими утверждались списки угроз безопасности при обработке биометрических данных в Единой биометрической системе и коммерческих биометрических системах — подмены, удаления, несанкционированного доступа и т. п.

Новый приказ временно исключает из перечней угрозы, касающиеся «оконечных устройств информационных систем, обеспечивающих функционирование КПП». Федеральный закон о биометрии (№572) предусматривает, что при ее обработке должны использоваться средства защиты от угроз, в том числе криптозащита.

Между тем часть устройств для биометрического контроля доступа не рассчитана на использование отечественной криптозащиты класса КС1, как требует законодательство, и установку отечественных средств криптографической защиты информации (СКЗИ). «Для некоторых терминалов, произведенных в Китае и работающих на Linux, нет готовой модификации ПО с возможностью установки отечественных СКЗИ», — объяснил изданию гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.

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Отсрочка поможет бизнесу «подготовиться к выполнению требований без остановки СКУД», считает Марков. Но замена устройств, по его словам, потребует слишком больших финансовых вложений.

К тому же нужно не только менять оборудование, но и «привести весь цикл передачи и обработки биометрии в соответствие с актуальным законодательством», — заметил другой источник «Коммерсанта».

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Часть же игроков рынка, по словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, решили в принципе отказаться от сбора и использования биометрических данных: «Новые правила предполагают, что клиент должен согласиться передавать свои биометрические данные, но на это готовы только 20–30% посетителей».

В России действительно есть много людей, не желающих отдавать столь чувствительную информацию государству — в конце августа 2023 г. они даже парализовали работу МФЦ во многих регионах, поскольку желающих написать заявление об отказе оказалось слишком много. Позже выяснилось, что таких людей было около полутора миллионов.