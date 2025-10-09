Разделы

Pridex представила российскую биометрическую систему безопасности для стройплощадок «СтройКонтроль»

Компания Pridex Technology, ИТ-интегратор в структуре компании Pridex, объявила о запуске собственного биометрического решения для строительных площадок – «СтройКонтроль». Готовый программно-аппаратный комплекс передаётся в собственность застройщика и включает в себя аккредитованное ПО, оборудование, а также лицензии и сервисную поддержку. Подобные системы необходимы всем столичным девелоперам в связи с изменениями требований к безопасности строительных объектов.

Одним из ключевых преимуществ продукта является совместимость с большинством представленных на рынке систем контроля и управления доступом, а также простота монтажа и подключения. «СтройКонтроль» дополнит действующую систему безопасности на объекте и обеспечит бесшовный переход на биометрию, не требуя внесения существенных изменений в уже налаженные бизнес-процессы. В частности, это избавит застройщика от необходимости ведения учёта персонала сразу в нескольких системах, потребности в обучении сотрудников службы безопасности работе с новым решением и др.

Кроме того, «СтройКонтроль» работает исключительно на российском программном обеспечении, обладает пропускной способностью до 30 человек в минуту на одну точку входа и уже имеет все необходимые интеграции как с региональным сегментом Единой биометрической системы, так и с Единым центром хранения и обработки данных города Москвы, включая базу строителей.

Андрей Серяков, генеральный директор Pridex Technology, сказал: «Биометрия и в частности технология распознавания лиц постепенно становятся стандартом для всё большего количества индустрий в России, повышая уровень безопасности и удобства для конечных пользователей. Это, безусловно, важное изменение для строительной отрасли, которое назревало длительное время. Так, Pridex уже на протяжении нескольких лет использует биометрические технологии на своих объектах: наши решения прошли многочисленные проверки в реальных условиях, и сегодня мы готовы поделиться ими с рынком. Компания уже развивает проекты с несколькими крупными девелоперами, и мы надеемся, что в ближайший месяц «СтройКонтроль» появится на московских стройплощадках».

Новые нормы, разработанные правительством Москвы, направлены на повышение антитеррористической защищенности строительных площадок, а также минимизацию рисков несанкционированного проникновения. Они обязывают застройщиков установить и обеспечить непрерывное круглосуточное функционирование биометрических систем контроля и управления доступом, работающих на основе технологии распознавания лиц.

