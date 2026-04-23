Pridex Technology представила автоматизированную платформу управления доступом для бизнес-центров

Pridex Technology, ИТ-интегратор в структуре компании Pridex, представил комплексную систему автоматизации СКУД для бизнес-центров и корпоративного сектора. В основе решения лежит программное ядро, которое позволяет централизованно управлять доступом в здание и офисные помещения и легко интегрируется с уже существующей инфраструктурой – от турникетов до системы распознавания автомобильных номеров. Оно в том числе включает в себя мобильное приложение для сотрудников арендаторов с функцией заказа пропусков для гостей. Об этом CNews сообщили представители Pridex.

Среди ключевых элементов системы:

- Стойка саморегистрации для посетителей, позволяющая получить карту временного доступа без участия специалиста на ресепшене – достаточно просто отсканировать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Как отмечают в Pridex Technology, она поможет оптимизировать затраты на административный персонал и свести к минимуму необходимость вовлечения сотрудников службы безопасности, освободив их время для других задач. При этом интеграция со СКУД, системой управления посетителями и базами данных резидентов обеспечит бесшовный сценарий прохода для гостя и нивелирует риск несанкционированного доступа;

- Биометрическая проходная EST Medium Pro. Ее отличительной особенностью является дизайн, разработанный специально для обеспечения удобной идентификации с помощью лицевой биометрии. В частности, камера и дисплей полностью встроены в корпус – отсутствие выступающих элементов также позволяет органично интегрировать проходную в любой интерьер. Помимо распознавания лица возможна идентификация с помощью мобильного пропуска, QR-кода или классической карты доступа.

Алексей Курсин, управляющий партнер, директор по технологиям и цифровым решениям Pridex: «Офисный рынок сегодня движется в сторону комплексной автоматизации зданий, и безопасность является одной из ключевых составляющих этого процесса. Именно поэтому наши технологии нацелены не просто на закрытие конкретной потребности бизнеса, будь то биометрическая идентификация или оцифровка бюро пропусков, а на обеспечение единого, полностью автоматизированного контура управления доступом. Решения, разработанные Pridex Technology, являются фундаментом для создания умных бизнес-центров, где максимальная безопасность сочетается с высоким уровнем комфорта для пользователей».

