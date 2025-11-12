Решения Sigur подтвердили совместимость с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и Sigur подтвердили корректную работу приложений Sigur «Мобильный терминал», Sigur «Настройки» и Sigur «Доступ» под управлением российской мобильной операционной системы «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость подтверждена в рамках комплексных испытаний, проведенных специалистами компаний. Решения Sigur успешно функционируют на рабочих устройствах, использующих «Ред ОС М», обеспечивая безопасность и удобство при организации систем контроля доступа на объектах любого масштаба.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google и поддерживает работу отечественных СКЗИ. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей, а также пользоваться Linux-приложениями.

Решения Sigur включают оборудование, программное обеспечение и сервисы. Среди ключевых особенностей — поддержка на всех этапах внедрения, гибкий подход к потребностям заказчиков, а также широкие интеграционные возможности с видеонаблюдением, охранно-пожарными системами, алкотестированием, биометрией и другими системами.

Sigur «Мобильный терминал» превращает смартфон в полноценную точку контроля доступа, позволяя фиксировать проходы и проверять права сотрудников с помощью технологии NFC, в том числе в офлайн-режиме. Sigur «Настройки» обеспечивает конфигурирование считывателей Sigur по Bluetooth, а Sigur «Доступ» позволяет использовать смартфон как идентификатор в системах контроля доступа.

Продукты Sigur включены в Реестр российского программного обеспечения и активно развиваются в направлении интеграции с ключевыми элементами национальной ИТ-инфраструктуры.