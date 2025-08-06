Разделы

Безопасность Техническая защита
|

Sigur перестроила модель лицензирования программного обеспечения

С 6 августа 2025 г. Sigur запускает четыре пакетных предложения для систем контроля и управления доступом: Standard, Standard+, Pro, Enterprise. Теперь можно быстрее выбрать готовое решение, не разбираясь в функциональных возможностях дополнительных модулей.

Такой подход помогает провести сегментацию пользователей в зависимости от размера бизнеса и задач, которые стоят перед системой контроля и управления доступом в организации. А для клиентов – получить только те опции, которые требуются для эффективной работы компании и сотрудников.

Так, клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса теперь доступна бесплатная версия программного обеспечения для организации СКУД в рамках пакета Standard. Решение актуально для небольших офисов, складов, магазинов. Лицензия позволяет управлять максимум 10 точками доступа и включает до 100 идентификаторов. В ней также доступна функция настройки уведомлений на разные типы событий через Telegram или электронную почту.

Для клиентов, которым требуется индивидуальный подход, Sigur разработала пакет Enterprise. ПО включает в себя расширенный набор опций, который позволяет закрыть потребность к обеспечению безопасности, встроить СКУД в корпоративную инфраструктуру и использовать систему для автоматизации бизнес-процессов и сбора аналитики. Данный вид лицензии предусматривает возможность кастомизации и масштабирования, что позволяет гибко подходить к решению задач конкретного пользователя.

«Мы уходим от термина “лицензирование” и переходим к модели, в которой клиенты выбирают не отдельные модули, а готовые решения под свои задачи. Это значительно упрощает процесс и делает его прозрачнее, экономит время и ресурсы на внедрение системы. В то же время, несмотря на изменения, мы продолжим следовать нашему принципу – работа вдолгую – и будем поддерживать текущих пользователей модульной системы лицензирования на новой версии ПО», – сказал Сергей Лещев, директор по продукту Sigur.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Новые лицензии будут работать, начиная с версии ПО 1.6.6.42. Еще одно важное изменение – активация всех лицензий будет происходить только на партнерском портале Sigur.

Для доступа к REST API для пакетов Pro и Enterprise необходимо сделать запрос на партнерском портале. Для лицензирования своего объекта доступны другие открытые API, которые также можно получить через портал.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Россияне разработали сверхзащищенную флешку, которую невозможно взломать

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще