Sigur перестроила модель лицензирования программного обеспечения

С 6 августа 2025 г. Sigur запускает четыре пакетных предложения для систем контроля и управления доступом: Standard, Standard+, Pro, Enterprise. Теперь можно быстрее выбрать готовое решение, не разбираясь в функциональных возможностях дополнительных модулей.

Такой подход помогает провести сегментацию пользователей в зависимости от размера бизнеса и задач, которые стоят перед системой контроля и управления доступом в организации. А для клиентов – получить только те опции, которые требуются для эффективной работы компании и сотрудников.

Так, клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса теперь доступна бесплатная версия программного обеспечения для организации СКУД в рамках пакета Standard. Решение актуально для небольших офисов, складов, магазинов. Лицензия позволяет управлять максимум 10 точками доступа и включает до 100 идентификаторов. В ней также доступна функция настройки уведомлений на разные типы событий через Telegram или электронную почту.

Для клиентов, которым требуется индивидуальный подход, Sigur разработала пакет Enterprise. ПО включает в себя расширенный набор опций, который позволяет закрыть потребность к обеспечению безопасности, встроить СКУД в корпоративную инфраструктуру и использовать систему для автоматизации бизнес-процессов и сбора аналитики. Данный вид лицензии предусматривает возможность кастомизации и масштабирования, что позволяет гибко подходить к решению задач конкретного пользователя.

«Мы уходим от термина “лицензирование” и переходим к модели, в которой клиенты выбирают не отдельные модули, а готовые решения под свои задачи. Это значительно упрощает процесс и делает его прозрачнее, экономит время и ресурсы на внедрение системы. В то же время, несмотря на изменения, мы продолжим следовать нашему принципу – работа вдолгую – и будем поддерживать текущих пользователей модульной системы лицензирования на новой версии ПО», – сказал Сергей Лещев, директор по продукту Sigur.

Новые лицензии будут работать, начиная с версии ПО 1.6.6.42. Еще одно важное изменение – активация всех лицензий будет происходить только на партнерском портале Sigur.

Для доступа к REST API для пакетов Pro и Enterprise необходимо сделать запрос на партнерском портале. Для лицензирования своего объекта доступны другие открытые API, которые также можно получить через портал.