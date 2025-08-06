Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лещев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|Sigur перестроила модель лицензирования программного обеспечения 1
Лещев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2377 1
|Сигурд-Айти - Sigur 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.