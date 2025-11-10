Sigur подтвердил совместимость своей платформы с российской операционной системой «РОСА Хром»

Разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ РОСА и российская компания Sigur, производитель программно-аппаратных комплексов систем контроля и управления доступом (СКУД), подтвердили совместимость платформы Sigur с операционной системой «РОСА Хром». Испытания прошли при участии специалистов обеих компаний и подтвердили корректную работу продуктов Sigur 1.6.7.54 на платформах «РОСА Хром 12 Сервер» и «РОСА Хром 12 Рабочая станция», показав стабильность и корректное функционирование всех основных функций программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Sigur – программно-аппаратная платформа СКУД для централизованного управления доступом персонала и посетителей, учета рабочего времени и мониторинга событий. Масштабируется на сеть объектов, поддерживает автономную работу контроллеров и интегрируется с внешними системами через REST API.

«РОСА Хром» 12 — это операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории ROSA 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «РОСА Хром» 12 разрабатывалась в России более 10 лет и является одним отечественных репозиториев, включающим более 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «РОСА Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. Система сертифицирована ФСТЭК России и внесена в реестр отечественного ПО Минцифры России, что гарантирует высокий уровень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

«Для нас важно, чтобы решения Sigur оставались полностью совместимыми с отечественными операционными системами. Мы провели тестирование и подтвердили корректную работу нашего ПО с операционной системой РОСА, получив официальные сертификаты. Это не просто шаг навстречу требованиям по импортозамещению – это гарантия надежности и соответствия ожиданиям наших клиентов в государственном секторе и на объектах критической информационной инфраструктуры. ИТ- и ИБ-руководителям, интеграторам сертификация дает уверенность в совместимости и поддержке на уровне платформ, а заказчики оценят прозрачность и готовность Sigur к долгосрочной работе на базе российских технологий», — отметил Сергей Лещев, директор по продукту Sigur.

«Совместимость платформы Sigur с операционной системой «РОСА Хром» подтверждает, что экосистема отечественных продуктов развивается последовательно и технологически зрело. Для заказчиков это означает возможность внедрения комплексных решений от уровня операционной системы до прикладных сервисов, без зависимости от зарубежных компонентов», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.