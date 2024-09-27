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«Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от компании Sigur

Интеграции позволяют сделать экосистему умного дома еще более совершенной. Так, цифровой дворецкий «Мажордом» использовал в реализации своих проектов считыватель Sigur ACR1252U USB. Об этом CNews сообщили представители Sigur.

«Программное обеспечение СКУД Sigur интегрировано с программным обеспечением «Мажордом», что позволяет управлять точками доступа как на территории ЖК, так и непосредственно в подъездах, – уточнили в компании «Философт».

В связке со считывателем Sigur ACR1252U USB находятся смарт-карты mifare plus. Карты, коды которых заносятся в систему, выдают каждому жителю. Без знания ключа невозможно выпустить новые карты, работающие на считывателях объекта, не получится и перепрограммировать уже выданные карты.

Умные карты приходят от поставщиков «пустыми», их номер для использования в СКУД создается и заносится в программу непосредственно при выдаче карты. Решения на базе карт и считывателей Mifare гарантируют надежную защиту и конфиденциальность данных в соответствии с мировыми стандартами, обеспечивая возможность локального управления ключами шифрования.

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Благодаря этому, в жилой комплекс не сможет проникнуть посторонний человек. Используя программное обеспечение, сотрудник управляющей компании связывает карту с номером квартиры, предоставляя жителю доступ для открытия дверей подъезда, калитки и т.п.

Одно из основных преимуществ подобной системы в том, что специалисту УК не нужно подходить к считывателю, установленному на калитке или в подъезде, – все настраивается на его рабочем компьютере. Это экономит и силы, и время и, главное, обеспечивает безопасность всего дома и его жителей.

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