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Sigur добавил поддержку российской СУБД Postgres Pro в свой продукт

Ранее компания Sigur поставляла свое программное обеспечение вместе с СУБД MariaDB, а также предоставляла возможность работы с PostgreSQL на операционных системах Linux. После успешного завершения тестирования совместимости Sigur готов предложить клиентам поддержку российской СУБД Postgres Pro. Об этом CNews сообщили представители Sigur.

Данное решение актуально для организаций, которым необходимо использовать российское ПО в соответствии с законодательством, а также компаниям с повышенными требованиями безопасности.

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Postgres Proроссийская СУБД созданная на основе PostgreSQL. Эта СУБД отличается производительностью и безопасностью, что особенно важно в работе с большими объемами данных в высоконагруженных системах. Данный продукт включен в Единый Реестр российского ПО.

«Postgres Pro и ПО Sigur – это два технологически совместимых продукта, которые включены в реестр российского программного обеспечения. Их интеграция позволяет внедрять надежные решения на объектах, где важны безопасность, скорость работы с данными и соответствие нормативным требованиям. Это могут быть как государственные структуры, так и компании, попадающие под критерии субъектов критической информационной инфраструктуры», – сказал Дмитрий Попов, менеджер продукта Sigur.

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