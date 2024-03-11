Компания «Фитбейс» разработала сервис генерации динамических QR-кодов для клиентского мобильного приложения

В мобильном приложении «Фитбейс» появилась возможность использовать динамический QR-код для доступа в фитнес-клубы. Об этом CNews сообщили представители «Фитбейс».

Компания «Фитбейс», развивающая экосистему цифровых сервисов для фитнес-индустрии, разработала сервис генерации динамических QR-кодов для клиентского мобильного приложения фитнес-клубов. Это решение станет альтернативой биометрическим системам контроля доступа, которые стали невыгодны из-за ужесточения законодательства по хранению таких данных. Новая функциональность доступна клиентам «Фитбейс» с марта 2024 г.

На середину 2023 г. 41% фитнес-клубов в России внедрили биометрические системы контроля доступа (СКУД), показал опрос Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Это позволило им обеспечить быструю и удобную идентификацию клиентов без участия администраторов.

Однако в июне 2023 г. вступил в силу федеральный закон №572-ФЗ, который обязал все государственные и коммерческие организации передать биометрические данные в Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС) или воспользоваться услугами аккредитованных компаний для их хранения. Это означает, что фитнес-клубы, которые собирали биометрические данные клиентов, больше не могут хранить их у себя и самостоятельно обрабатывать. Они будут вынуждены платить за хранение данных сторонним организациям, по предварительным оценкам, в среднем от одного до четырех миллионов рублей в год. При низкой маржинальности бизнеса в сфере фитнеса это станет серьезной финансовой нагрузкой для многих игроков рынка.

Другая проблема заключается в том, что обязанность по передаче биометрических данных в ЕБС или аккредитованные организации законом введена, но механизм реализации этого требования не отработан — фитнес-клубы не понимают кому и за что нужно платить.

«С принятием закона о биометрических данных все участники рынка оказались в непростой ситуации, из которой есть три выхода: самостоятельно разбираться в нюансах новых правил и платить сторонним организациям за хранение биометрических данных, отказываться от установленных СКУД и возвращать администраторов или искать альтернативное решение для организации прохода клиентов в клуб, — сказала Анастасия Гулянина, директор по развитию «Фитбейс». — Мы предложили им наиболее простой вариант: действующие клиенты «Фитбейс» могут использовать новую функциональность по генерации динамических QR-кодов».

Теперь в клиентском мобильном приложении «Фитбейс» можно использовать динамический QR-код для бесконтактного доступа в фитнес-клуб. QR-код доступен в течение 3-5 секунд, что исключает возможность его передачи третьим лицам. Важно, что такую систему доступа можно организовать на уже имеющемся оборудовании для считывания биометрических данных: QR-код прикладывается к тому же экрану, который ранее идентифицировал клиентов по лицу. Сервисы «Фитбейс» интегрированы с наиболее популярными биометрическими системами контроля доступа, используемых в фитнес-индустрии — AviTech и Pockey Key. В ближайшее время возможность использовать динамический QR-код появится на еще одной СКУД — Sigur. Таким образом, благодаря сервису «Фитбейс» инвестиции клубов в установленные ранее биометрические системы доступа не пропадут. Новая функциональность доступна клиентам экосистемы цифровых сервисов «Фитбейс» бесплатно в рамках тестового периода.

Преимуществом решения «Фитбейс» является возможность использования динамического QR-кода оффлайн, когда на мобильном устройстве пользователя недоступна связь. Кроме этого, выполняя требования СКУД, специалисты компании разработали уникальный алгоритм шифрования. Он шифрует последовательность цифр на стороне мобильного телефона пользователя и расшифровывает на стороне сервера компании.

Чтобы клиенты клуба не могли передавать доступ к своему аккаунту, а значит, и QR-код, другим людям, мобильное приложение «Фитбейс» привязано к конкретному устройству. Фитнес-клуб может ограничить возможность смены устройств в рамках определенного периода (например, не чаще одного раза в месяц), а при превышении лимита клиент будет вынужден обратиться к менеджерам клуба.

«Системы контроля доступа устанавливают, как правило, крупные фитнес-клубы. Сейчас они составляют 8% наших клиентов. Благодаря новой возможности идентификации по динамическому QR-коду и другим решениям, нацеленным на крупных игроков рынка, мы рассчитываем увеличить их долю в нашем портфеле до 20%, — сказал основатель «Фитбейс» Василий Суворов. — Динамические QR-коды в начале этого года протестировали сеть фитнес-клубов Urban Fit и клуб Fitness Maximum. На основе обратной связи от них мы доработали решение, и в марте 2024 г. запустили его для всех клиентов».

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«Фитбейс» разрабатывает различные сервисы для управления фитнес-клубом. В экосистеме компании — система учета клиентов и CRM, мобильные приложения для клиентов и тренеров, сервисы онлайн-расписания и записи на тренировку, решения для организации маркетинга и работы с персоналом. Экосистемой «Фитбейс» пользуется больше 950 фитнес-клубов и студий. Количество клиентов компании ежегодно удваивается.