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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171813
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IA Intelligent automation Интеллектуальная автоматизация Синтез роботизации и различных новых технологий


01.04.2025 Как оптимизировать работу операторов контакт-центра и улучшить клиентский опыт 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
15.07.2024 Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO 1
11.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
20.12.2022 От отдельных инструментов до суперприложений: как развивался российский рынок коммуникационных сервисов 1
11.04.2022 Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами 1
10.03.2022 5 трендов на рынке RPA от Market.CNews 1
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

IA и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5038 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Google LLC 11878 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Directum - Директум 1104 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 226 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 193 1
Comindware - Колловэар 160 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 1
K2 - К2РУ - SourceCode 93 1
Content AI - Контент ИИ 80 1
SAP SE 5305 1
МегаФон 9082 1
Softline - Софтлайн 2890 1
Ростелеком - TData - ТДата 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Ростелеком 9819 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Intel Corporation 12245 1
R-Vision - Р-Вижн 162 1
Red Hat 1319 1
Microsoft Corporation 24731 1
Telegram Group 2091 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
8346 1
Diasoft - Диасофт 904 1
Базальт СПО - BaseALT 675 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
Oracle Corporation 6735 1
McKinsey & Company Int 250 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 56 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 1
МСК Групп - Даком М 79 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Кофемания 55 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Альфа-Капитал УК 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8690 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1239 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5388 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5168 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4372 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 939 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 209 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 579 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 304 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 665 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 235 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2543 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5838 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1584 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1564 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 1
Минцифры РФ - Среда - АРМ ГС ФГИС - Автоматизированное рабочее место госслужащего - АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц - ЗН-АРМ ДЛ - Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц 27 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2912 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2075 2
Red Hat Ansible 110 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 57 1
Dell EMC PowerScale - серия СХД 2 1
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 1
Dell EMC DataIQ 1 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
VK Teams 68 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 29 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
Statista 233 1
PIX RPA Platform. 79 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Примо РПА - Primo RPA 36 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
Microsoft Windows 15795 1
Linux OS 10106 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 37 1
Terrasoft Creatio 96 1
Sherpa RPA 25 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 11 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 724 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
СалютДевайсы - GigaChat 214 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 1
Новые облачные технологии - МойОфис 798 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 9 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
Чижиков Михаил 21 1
Дергачева Светлана 43 1
Ермаков Валерий 128 1
Панченко Иван 145 1
Суровец Дмитрий 77 1
Глазков Александр 138 1
Шадаев Максут 1024 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 92 1
Козырев Алексей 323 1
Дедов Анатолий 4 1
Урусов Виктор 131 1
Геллерман Михаил 35 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семин Михаил 1 1
Семенов Михаил 23 1
Кирьянова Александра 138 1
Глухов Иван 29 1
Давиденко Алексей 16 1
Галкин Николай 108 1
Агеев Денис 35 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Закоржевский Вячеслав 33 1
Аникин Дмитрий 45 1
Филипиди Анна 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6034 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 1
Энергетика - Energy - Energetically 5165 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1919 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 131 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5239 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 286 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1979 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 773 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1390 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
Gartner - Гартнер 3565 2
Mordor Intelligence 29 1
Fortune Business Insights 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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