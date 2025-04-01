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IA Intelligent automation Интеллектуальная автоматизация Синтез роботизации и различных новых технологий
IA и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Дергачева Светлана 43 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Панченко Иван 145 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Глазков Александр 138 1
|Шадаев Максут 1024 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Козырев Алексей 323 1
|Дедов Анатолий 4 1
|Урусов Виктор 131 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семин Михаил 1 1
|Семенов Михаил 23 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Глухов Иван 29 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Галкин Николай 108 1
|Агеев Денис 35 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
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|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
|Gartner - Гартнер 3565 2
|Mordor Intelligence 29 1
|Fortune Business Insights 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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