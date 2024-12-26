Content AI - Контент ИИ

Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1% Юридическое возвращение в Россию Компания Content AI (ООО «Контент ИИ»), российский представитель отечественного (в прошлом) разработчи

Content AI изменила структуру собственности Компания Content AI, независимый российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информа

Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО Решение для интеллектуального корпоративного поиска Content AI Intelligent Search, cерверное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили оф

«Ситилинк» запускает продажи программного обеспечения от компании Content AI В «Ситилинке» стартовали продажи программного обеспечения компании Content AI – российского разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации. Продукты бренда помогают автоматизировать обработку любых документов и данных, делая эти процессы

Производитель оборудования для инженерных систем «Ридан» выбрал ContentReader Server для импортозамещения зарубежного ПО Российский производитель теплообменного оборудования и инженерных систем «Ридан» выбрал решение ContentReader Server ИИ-вендора Content AI для импортозамещения зарубежного ПО. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компания «Ридан» производит энергосберегающее оборудование и реализует проекты по его вне

Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys говорились о технологическом сотрудничестве, которое поможет российским заказчикам повысить эффективность управления документо-ориентированными бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компании протестировали совместную работу платформы для автоматизации бизнес-процессов DocTrix и флагманских IDP-решений (IDP, Intellectual Document Processing) Content AI –

Искусственный интеллект упростил добавление новых типов документов в IDP-платформу ContentCapture зметить в них необходимые для извлечения поля. Далее ContentCapture сможет автоматически обрабатывать аналогичные файлы, извлекая данные из указанных ранее полей. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Данная функциональность доступна как для Windows, так и для и Linux. «Удобство добавления новых типов документов позволит ускорить настройку комплекса и значительно упростить работу

Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха» «СберТех» и Content AI объявили о совместимости своих продуктов: универсальной платформы для распознавания и извлечения данных из документов с помощью искусственного интеллекта ContentCapture и серверной о

Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO ектуальной обработки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content AI. FESCO — российская транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют группе осуществлять

Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО Флагманские продукты Content AI, российского ИИ-разработчика решений для интеллектуальной обработки информации, IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF получили статус программ

Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы ллектуальной обработки информации, представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы. На ИТ-мероприятии Content AI выступает партнером сессии «Цифровая трансформация». Цель исследования – оценить уровень цифровизации и автоматизации российских организаций с использованием инструментов и технологи

«Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9» Российский разработчик ИИ-решений Content AI и «Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся

Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI В апреле 2024 г. компании Merlion и Content AI подписали дистрибьюторский договор. Content AI — российский разработчик продуктов на базе искусственного интеллекта с использованием технологий распознавания текста, классифик

IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux Разработчики ИТ-продуктов Content AI и «Группа Астра» подписали сертификат, подтверждающий корректность работы платформ

АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО рует полностью перейти на российский продукт в течение 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Content AI. При выборе решения для замены ранее установленного иностранного софта специалисты

Серверное решение для потоковой обработки документов ContentReader Server доступно на Linux аспознавания и конвертации документов ContentReader Server 15. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Это первая версия продукта, доступная для использования как на Windows, так и на

OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision крупного бизнеса и госкомпаний, договорились о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Компании рассматривают возможность интеграции платформы для интеллектуальной обра

Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС» тра бизнес-задач. Каталог совместимостей постоянно пополняется новыми решениями, с помощью которых можно выстраивать стабильную работу внутри своей организации. Совместимость технологий распознавания Content AI и «Ред ОС» дает возможность разработчикам программных продуктов, поддерживающих работу под данной операционной системой, использовать ContentReader Engine для решения соответствующих

Разработчик ИИ-решений Content AI удвоил годовую выручку по итогам 2023 года Российский разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI подвел финансовые итоги 2023 г. Общая выручка компании составила 765,5 млн руб., ч

ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона Решения для интеллектуальной обработки информации российского ИИ-разработчика Content AI активно участвуют в импортозамещении иностранного софта. В 2022 и 2023 гг. несколь

Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО несло в реестр отечественного ПО продукт ContentReader Server российского разработчика ИИ-продуктов Content AI (№20814 от 26.12.2023). ContentReader Server – корпоративное серверное решение для

Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС «Сегодня переход на Linux — общий тренд в бизнесе» CNews: Content AI в числе своих главных приоритетов в настоящее время называет выпуск продуктов, адаптированных для работы на Linux. В ноябре 2023 года компания выпустила кросс-платформенную версию ре

Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux Разработчик продуктов для интеллектуальной обработки информации Content AI и компания в области разработки системного и инфраструктурного ПО «Группа Астра» п

X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных из неструктурированных данных в ходе финансовых расследований. Об этом CNews сообщили представители Content AI. С 2022 г., из-за отсутствия возможности использовать аналогичный софт западного в

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Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для ко

Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов. Разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и российский вендор в области создания общесистемного и прикладного ПО «Алми партнер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader

Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI начнут совместно реализовывать проекты по автоматизации управления данными и оптимизации бизнес-процессов в сфере документооборота предприятий. Корпоративным заказчикам Konica Minolt

В новой версии ContentCapture от Content AI появилась функция распознавания русского рукописного текста apture. Обновленный релиз своего флагманского продукта представил российский разработчик ИИ-решений Content AI. Программа с новой функциональностью способна с высокой точностью распознавать в д

«Ланит» и Content AI договорились о развитии технологического партнерства «Ланит» и разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI договорились о совместной реализации проектов в сфере внедрения клиентских досье,

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HR-холдинг Ventra внедрил систему умного поиска от ИИ-разработчика Content AI тсорсинговых и HR-услуг, и российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI реализовали проект внедрения «умного поиска» для работы с базами кандидатов с испо

Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант» Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и производитель сложного и высоконагруженного программного обеспечения Applite провели совместное тестирование своих продуктов — многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF

Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО их программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Разработчик платформы — Content AI, российский вендор, выпускающий решения

Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС» Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС». Российский разработчик продуктов с использованием искусственного интеллекта Content AI и поставщик решений и услуг в области информационных технологий «Ред софт» подписали соответствующий сертификат. Компании провели тестирование на совместимость продуктов, в ходе кото

Content AI будет внедрять свои технологии в СЭД/ECM-решения ЭОС Разработчик систем управления документооборотом, электронными и бумажными архивами, бизнес-процессами и корпоративным контентом ЭОС и российский вендор в области интеллектуальной обработки информации Content AI договорились о развитии технологического партнерства. Компания ЭОС официально перешла на использование в своих решениях российского продукта ContentReader Engine — многофункционально

Разработчик ИИ-решений Content AI будет развивать сотрудничество с интегратором «Юниксофт» информации, и «Юниксофт», поставщик услуг по автоматизации делопроизводства и электронного документооборота, договорились о сотрудничестве при реализации проектов внедрения СЭД. В рамках партнерства Content AI будет предоставлять решения и продукты для распознавания, классификации и обработки данных из всех типов документов и автоматизации их ввода во внутренние информационные системы зака

Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО диный реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 17019. Такое решение приняли в Минцифры РФ 21 марта 2023 г. Об этом CNews сообщил представитель компании Content AI. В условиях высокого спроса на отечественные аналоги зарубежного ПО Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, выпустил продукт Cont

Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy Миллионы на аналог Abbyy Как выяснил CNews, российская наследница Abbyy — Content AI (ООО «Контент ИИ») — запросила у государства 258,6 млн руб. на разработку замены п