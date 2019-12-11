Программные роботы на платформе ROBIN помогают специализированному депозитарию «Инфинитум»

«Аплана бизнес решения» реализовала проект по внедрению технологий Robotic Process Automation (RPA) в специализированном депозитарий «Инфинитум». Программным роботам, построенным на платформе ROBIN, были «переданы» функции мониторинга и сбора различной информации из систем Банка России, ЦИК и Росфинмониторинга, что ранее выполнялось вручную. Инфинитум стал первой инфраструктурной организацией, роботизировавшей эту задачу.

Специализированный депозитарий «Инфинитум» оказывает услуги участникам рынка коллективных инвестиций: негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, саморегулируемым организациям, государственным корпорациям, страховым компаниям, банкам и иным институциональным инвесторам. Компания использует в своей деятельности современные ИТ-решения. Одним из таких инструментов и стали программные роботы.

Сегодня RPA востребованы практически в любой отрасли и по праву считаются одними из самых перспективных технологий на рынке. Интерес к ним подтверждается, в том числе, различными независимыми исследованиями. Например, согласно отчету KPMG, уже более 60% компаний в мире используют роботизацию бизнес-процессов. Роботы берут на себя рутинные операции, работают без отдыха и отпусков, а, значит, люди могут переключиться на более интеллектуальные задачи.

Оценив по достоинству преимущества использования программных роботов, руководство «Инфинитум» приняло решение о внедрения RPA. В ходе проекта специалистами «Аплана Бизнес Решения» на базе платформы ROBIN были созданы программные роботы, которые работают в личных кабинетах Банка России, ЦИК, Росфинмониторинга. Полученную информацию (лента событий, технические оповещения, правила внутреннего контроля) они обрабатывают и передают в информационную систему «Инфинитум».

Для реализации данного функционала использовались две компоненты платформы ROBIN: Robin Studio (модуль проектирования роботов с помощью визуального конструктора) и Robin Robot (модуль исполнения автоматизированных сценариев). Весь проект был реализован буквально за несколько недель, чему в немалой степени способствовала архитектура ROBIN, отличающаяся от зарубежных аналогов возможностью создания специализированных программных роботов с минимальными доработками. Еще одна отличительная особенность платформы в том, что она включает в себя технологии машинного обучения для работы с неструктурированными текстами. Это позволяет построенным на ней программным роботам «самообучаться» и постоянно повышать качество выделения необходимой информации из текста.

«Для нас данный проект был интересен, прежде всего, тем, что Инфинитум стал первой компанией в своей отрасли, которая начала использовать RPA-технологии. Более того, Инфинитум не просто «взял» на работу программного робота, а сразу сработал на перспективу – создал Центр экспертизы, сотрудники которого прошли соответствующее обучение и теперь могут создавать новых программных роботов без привлечения внешних подрядчиков», – отметил Павел Борченко, генеральный директор ROBIN.

«Внедрив программных роботов, мы смогли освободить ранее задействованных в данном процессе сотрудников от рутины и позволить им переключится на решение более важных задач. Естественно, останавливаться на этом не собираемся и планируем передавать роботам и другие специфичные задачи, с которыми они смогут отлично справиться», - прокомментировала Анастасия Ксенофонтова, главный бизнес-технолог отдела технологического развития «Инфинитум».