Представлена ИИ-платформа VTS для интеллектуального анализа видеоконтента

Компания ООО «Оператор Газпром ИД» представила собственную разработку — VTS (Video Tagging System), инновационную ИИ-платформу для интеллектуального анализа видеоконтента. Решение создано командой ГИД, которая уже доказала эффективность в создании нативной и контекстно релевантной рекламы. Об этом CNews сообщили представители ГИД.

Классическая телевизионная реклама, прерывающая просмотр, теряет эффективность — зрители всё чаще игнорируют рекламные блоки между передачами. Чтобы сделать рекламу естественным продолжением контента, а не раздражающим фактором, необходимо было найти способ быстро и точно определять моменты, где бренд мог бы появляться органично — в соответствии со смыслом, эмоциями и визуальным стилем сцен. Ранее такой анализ требовал десятков часов ручной работы, поэтому решением стала AI-платформа VTS, разработанная компанией «Оператор Газпром ИД», которая автоматизирует поиск и отбор контекстно подходящих фрагментов видеоконтента.

Платформа VTS анализирует видеоконтент с помощью моделей компьютерного зрения и больших языковых моделей (LLM). Система: распознает персонажей, предметы, действия и текст в кадре; извлекает диалоги и контекст сцен; оценивает эмоциональный фон, настроение и визуальный стиль эпизодов; проводит анализ цветовой палитры и композиции.

Из архива по ключевым словам можно найти необходимый видеофрагмент

Благодаря этим возможностям VTS находит фрагменты, где реклама бренда выглядит уместной и усиливает впечатление от контента, а не нарушает его.



Для внедрения VTS сначала проводится семантический анализ видеотеки, в ходе которого система определяет сцены, связанные с ключевыми темами — например, бизнесом, успехом, финансами и предпринимательством. Искусственный интеллект за считанные минуты находит релевантные эпизоды, на что ранее уходили дни ручного просмотра. Такой подход позволяет точно выявлять контекстно подходящие фрагменты, где реклама может появляться органично и поддерживать логику повествования, создавая нативное взаимодействие между брендом и контентом.

Из видео по запросу можно сделать shorts и отредактировать его размер под необходимые параметры

После этого система выполняет цветовую оптимизацию и ускоряет процесс создания креативных материалов. VTS автоматически отбирает сцены, визуально соответствующие фирменным цветам бренда — оттенкам зелёного, белого и серого, что обеспечивает эстетичное и естественное присутствие рекламы в кадре. Благодаря интеллектуальной разметке по смыслу, эмоциям и визуальному стилю, креативные команды могут быстро собирать ролики, тестировать различные варианты подачи и сокращать время производства с нескольких дней до нескольких часов.

Для пользователей VTS доступна функция — добавление субтитров на shorts, который был ранее изготовлен из выбранного фрагмента видео

«VTS — это не просто инструмент для разметки видео, а интеллектуальная платформа, которая помогает креативным командам работать быстрее, точнее и свободнее. Мы верим, что такие технологии формируют новое поколение нативной рекламы — умной, уместной и полезной для зрителя», — сказал Павел Боюка, директор продукта компании ООО «Оператор Газпром ИД».

Использование VTS позволило сократить трудозатраты продюсеров и креативных команд более чем в 20 раз, значительно снизить эффект «рекламной паузы» — реклама стала восприниматься как естественная часть контента. Система проанализировала более пяти тыс. ч видеоматериалов, автоматически определяя контекстно подходящие точки для интеграций. Благодаря этому рекламные элементы органично вписывались в сюжет, усиливали восприятие истории и повышали вовлеченность аудитории, превращая рекламу из навязчивого блока в естественное продолжение контента.