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Компания Directum объявила о выпуске вопросно-ответного поиска

В строке поиска пользователь задает вопрос на естественном языке и получает на него «осмысленный» ответ системы. Новая возможность доступна в интеллектуальном варианте поставки Directum RX Intelligence. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Интерфейс поиска интуитивно понятен: пользователь вводит вопрос в строку, система выдает текстовый ответ со ссылкой на источник. Например, можно спросить: «Как заказать пропуск на автомобиль?» или «Какие суточные положены для командировок в Москву?». Система не только поймет смысл вопроса, но и учтет контекст, благодаря чему ответ будет более точным и релевантным.

Новая функциональность Directum RX Intelligence построена на интеллектуальных технологиях «больших языковых моделей» (Large language models — LLM) и «генерации, дополненной поиском» (Retrieval-Augmented Generation — RAG). Большие языковые модели способны понимать естественный язык и генерировать осмысленные ответы на вопросы. Подход RAG дает возможность извлекать релевантные фрагменты информации из источников. Их совокупность позволяет пользователям системы быстрее и точнее находить ответы на свои вопросы.

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Безопасность

В первой версии доступен поиск по документам. Поддерживаются самые разные форматы: TXT, DOC, PDF, Markdown. Каждая компания может настроить области поиска индивидуально с помощью no-code, не прибегая к разработке.

«Сегодня технологии искусственного интеллекта развиваются стремительно, и мы продолжаем интегрировать их возможности в продукты Directum, чтобы делать наши решения еще более человекоцентричными. Другой важный тренд — стремление к нулевому интерфейсу: отказ от меню и лишних кнопок для улучшения пользовательского опыта. Вопросно-ответный поиск в Directum RX Intelligence — это еще один шаг в сторону Zero UI и системы вокруг человека», — сказал Игорь Беляк, директор по ИИ компании Directum.

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