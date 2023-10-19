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Пользователи Directum Ario One смогут получать налоговые льготы за покупку интеллектуального ПО

Directum Ario One получила статус ПО, относящегося к сфере искусственного интеллекта. Теперь при покупке системы компании получат возможность вернуть вычет с налога на прибыль. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Покупая софт с отметкой о наличии искусственного интеллекта, компании могут воспользоваться дополнительными льготами при уплате налогов. Расходы на основные средства и нематериальные активы (ПО и базы данных) из сферы ИИ можно учитывать в повышенном размере — с коэффициентом 1,5. Коды, которые понадобятся при заполнении Приложения № 1 к налоговой декларации по налогу на прибыль, прописаны в Письме ФНС России от 07.03.2023 № СД-4-3 /2672@.

17 октября 2023 г. в Едином реестре отечественных программ в записи о Directum Ario One появилась «зеленая галочка», подтверждающая статус интеллектуального ПО.

«Directum Ario One входит в реестр с 2022 г., и она изначально относилась к классу интеллектуальных сервисов, — сказал Игорь Беляк, руководитель департамента интеллектуальных решений Directum. — Когда в этом году в России утвердили налоговую льготу для пользователей российского софта с ИИ, этого стало мало — появилось требование добавить в реестровую запись данные о наличии в программном продукте интеллекта. Так, в июне этого года галочку получил наш основной продукт — Directum RX, а теперь и набор интеллектуальных сервисов Directum Ario One».

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Документооборот

Directum Ario One — продукт для интеллектуальной обработки документов и другой информации. Он берет на себя рутинные этапы работы: классифицирует входящие документы и заполняет карточки, создает проекты резолюций, сравнивает разные версии договоров, подбирает маршруты согласования, извлекает текстовый слой из файлов любых форматов для полнотекстового поиска, формирует комплект документов. Тем самым он исключает человеческие ошибки и в разы ускоряет и удешевляет бизнес-процессы. Совместим с любой информационной системой.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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