Directum RX – официально первая российская интеллектуальная система в классе СЭД

В Едином реестре отечественных программ появилась первая запись о системе электронного документооборота, относящейся к интеллектуальному ПО. Под номером один в эту категорию занесли систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В 2023 г. обновились правила формирования и ведения реестров, и расширился список сведений, которые должна содержать запись о ПО. Так, появился признак, указывающий, что продукт может относиться к сфере ИИ.

Directum RX стала первой российской системой в классах «06.12 Программное обеспечение средств электронного документооборота» и «04.08 Интегрированные платформы для создания приложений», которая относится к сфере ИИ. Реестровую запись обновили 6 июня 2023 г.

Компании, которые внедряют программные продукты, отнесенные Единым реестром к сфере искусственного интеллекта, получают дополнительные льготы при уплате налогов. С 2023 г. расходы на основные средства и нематериальные активы (ПО и базы данных) из сферы ИИ можно учитывать в повышенном размере — с коэффициентом 1,5. Соответствующие коды, которые понадобятся при заполнении приложения № 1 к налоговой декларации по налогу на прибыль, высланы налогоплательщикам в письме ФНС России от 7 марта 2023 г. № СД-4-3/2672@.

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Игорь Беляк, руководитель департамента интеллектуальных решений Directum: «Последние несколько лет компания Directum активно развивает интеллектуальную мощь своих программных продуктов. Приятно, что именно Directum RX стал первым интеллектуальным продуктом в классе СЭД Единого реестра. У нас ИИ встроен в «коробку», поэтому клиент получает массу преимуществ. Ему не нужно дополнительно внедрять интеллектуальные инструменты или настраивать с ними интеграцию. Это экономит много времени и бюджета. А с учетом новых налоговых льгот внедрение интеллектуальной системы стало еще более выгодным».