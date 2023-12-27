CNews Analytics изучил ключевые тенденции российского рынка на ближайший год. В ходе исследования экспертам — заказчикам и поставщикам информационных технологий — предлагалось выбрать драйверы, которые окажут позитивное влияние на развитие российского ИТ-рынка, и назвать барьеры, с которыми приходится сталкиваться при освоении новых технологий. На основании ответов были определены топ-4 драйвера и топ-6 барьеров для цифровизации страны.

CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г.

Драйверы

Импортозамещение

Подавляющее число опрошенных экспертов (99%) назвали импортозамещение главным драйвером, способствующим развитию российского ИТ-рынка. Здесь, безусловно, определяющее значение имеет политика государства и соответствующие регуляторные шаги, такие как указы президента РФ №166 и №250, определяющие требования по импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры и решений в области информационной безопасности.

Градус дискуссий вокруг импортозамещения накаляется по мере истечения срока, отведенного на импортозамещение для объектов критической информационной инфраструктуры. «2024 год явно должен пройти под знаменем импортозамещения в сфере кибербезопасности, так как закончится срок, отведенный на импортозамещение в КИИ, государственных и системно значимых предприятиях, отведенный 250-м указом президента. Многие большие компании планируют переход именно в 2024 году. Обновление средств защиты неминуемо скажется и на необходимости модернизации ИТ-инфраструктуры, поэтому будет драйвером и для отечественных информационных технологий», — уверен Дмитрий Хомутов, директор компании «Айдеко».

«Основной драйвер — необходимость миграции с имеющихся платформ на новые. В будущем спрос на новые платформы будет только расти», — добавляет Алексей Ионов, управляющий партнер в «Ионов и партнеры».

Меры государственной поддержки ИТ-отрасли

На второе место по значимости среди драйверов развития рынка опрошенные эксперты поставили меры государственной поддержки ИТ-отрасли — 97% респондентов считают, что они оказывает влияние на динамику отрасли. Беспрецедентные по масштабам шаги постепенно приносят эффект — растет финансирование науки, создаются преференции для разработчиков, локализуется производство и продвигается экспорт технологических решений.

«Полагаю, появятся несколько новых законодательных инициатив, которые дадут больше свободы разработчикам ПО и замотивируют бизнес использовать отечественные технологии. Ожидаем, что влияние государства станет чуть ли не самым главным фактором развития технологий», — считает Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту Directum.

Рост цифровых компетенций бизнес-заказчиков

Рост цифровых компетенций бизнес-заказчиков является драйвером развития отрасли по мнению 93% опрошенных. Этот фактор не просто способствует налаживанию диалога между бизнесом и ИТ. Важно, что компетенции бизнес-руководителей все чаще позволяют изначально формировать запрос на цифровые продукты и бизнес-процессы.

Возросшие потребности отечественных предприятий в цифровых технологиях стали драйвером не только расширения спектра компетенций уже существующих ИТ-компаний, но и увеличения их числа на российском рынке.

Дефицит линейного персонала требует большей автоматизации

87% респондентов выбрали дефицит линейного персонала, который требует большей автоматизации, в качестве фактора, стимулирующего развитие ИТ-отрасли. Нехватка кадров самого разного уровня сегодня ощущается бизнесом очень остро. Эксперты уже сейчас видят основной путь решения этой задачи именно во внедрении цифровых решений.

«Бизнес будет больше инвестировать в ИИ-решения, которые позволят сократить потребность «в руках» – например, кассы самообслуживания в магазинах, самодвижущиеся тележки, дроны для инвентаризации складов», — поясняет этот тренд Александр Семенов, генеральный директор «Корус Консалтинг».

Влияние драйверов на развитие ИТ-отрасли Структура ответов респондентов на вопрос «Назовите драйверы, которые окажут позитивное влияние на развитие российского ИТ-рынка в 2024 г.» сильно влияют умеренно влияют вообще не влияют Импортозамещение 85 14 1 Меры государственной поддержки ИТ-отрасли 45 52 3 Рост цифровых компетенций бизнес-заказчиков 35 58 7 Дефицит линейного персонала требует большей автоматизации 41 46 13

Дополнительно эксперты отметили тренд на удаленную работу, который и после пандемии коронавируса продолжает быть драйвером развития отрасли, в том числе за счет роста в стране числа самозанятых специалистов.

Барьеры

Дефицит ИТ-кадров

Главный барьер, с которым сталкиваются опрошенные эксперты, — это дефицит ИТ-кадров. 98% респондентов считают его главным препятствием на пути освоения новых технологий.

В 2024 г. на ИТ-рынке сохранится нехватка специалистов. Это касается не только разработчиков, но и многих смежных специальностей.

«Острый кадровый дефицит в ИТ-сфере может привести к снижению среднерыночного качества кадров, многим компаниям придется трудоустраивать специалистов с неполным набором hard skills. В течение 3–5 лет проблема, вероятно, усилится», — считает Антон Кузьмин, технический директор компании Innostage.

Сдержанный подход к инвестициям в условиях неопределенности

Значительная доля опрошенных видит проблему в сдержанном подходе бизнеса к инвестициям в условиях неопределенности (92%). События последних периодов задали тренд на более рациональный подход к принятию подобных решений.

«Бум безудержного инвестирования предыдущих лет закончится. На смену ему придет более взвешенный и прагматичный подход», — считает Михаил Рожков, руководитель департамента развития бизнеса «Parma TG».

Незрелость сервиса российских производителей

В качестве барьера для развития ИТ-отрасли большая доля респондентов (85%) назвала незрелость сервиса российских производителей. Резкий всплеск спроса и недостаток опыта работы с большим числом пользователей вылились в болезни роста, которые, как многие надеются, постепенно будут решены.

«Недостаток квалифицированных разработчиков, затраты на проверку продуктовых гипотез и необходимость трансформации бизнеса. Законы, по которым существует ПО, требуют переосмысления со стороны менеджмента принципов, по которым строится организация. Те, кто достигнут в этом успеха, получат мощный драйвер для создания бизнеса XXI века», — поясняет Алексей Ионов, управляющий партнер «Ионов и партнеры».

Сложности адаптации к новым условиям

85% респондентов видят проблему в сложностях адаптации к новым условиям, таким как изменения на рынке, смена поставщиков и дистрибьюторов, а также цен и сроков поставок оборудования. Должно пройти достаточно времени для принятия решений по альтернативным способам получения услуг.

Михаил Рожков, руководитель департамента развития бизнеса компании «Parma TG» уверен: «Заказчики, которые годами внедряли инфраструктуру на ушедших вендорах не готовы ни морально, ни финансово уходить на пока еще недостаточно проверенные российские. К тому же необходимость внесения в реестр и стоимость этого процесса делает российские решения дороже по сравнению с западными».

Внутренние факторы

80% опрошенных экспертов выделили в качестве барьера развития рынка внутренние факторы организаций (бюрократия, безопасность, слабая коммуникация между бизнесом и ИТ).

Влияние барьеров на развитие российского ИТ-рынка в 2024 г. Структура ответов респондентов на вопрос «С какими барьерами вы сталкиваетесь при освоении новых технологий? сильно влияют умеренно влияют вообще не влияют Дефицит ИТ-кадров 57 41 2 Сдержанный подход к инвестициям в условиях неопределенности 41 51 8 Незрелость сервиса российских производителей 36 49 15 Внутренние факторы 31 49 20 Сложности адаптации к новым условиям 31 55 14 Проблемы при интеграции решений различных вендоров 26 48 26

Недостаток взаимопонимания между ИТ-руководителями и руководителями бизнес-подразделений, отсутствие связи между целями ИТ и потребностями бизнеса негативно сказываются на развитии рынка в целом.

Проблемы при интеграции решений различных вендоров

Проблемы при интеграции решений различных вендоров еще предстоит решить — 74% опрошенных респондентов считают это барьером для развития.

Перспективы роста цифровизации отраслей

В ходе исследования опрошенные эксперты оценили перспективы роста цифровизации отраслей. В топ-5 отраслей, уровень цифровизации которых заметно возрастет в 2024 г., вошли: госсектор (67%), промышленность (58%), финансы (55%), торговля (50%), медицина (44%).

Бум цифровизации отраслей в 2024 г. Распределение ответов респондентов на вопрос «Уровень цифровизации каких отраслей заметно возрастет в 2024 г.?», можно было выбрать несколько ответов. процент ответов Госсектор 67 Промышленность 58 Финансы 55 Торговля 50 Медицина 44 Транспорт 34 Сельское хозяйство 31 Телеком 27 Нефтегаз 24

Об исследовании

Ежегодное исследование CNews Analytics призвано выявить тренды, актуальные именно для российского ИТ-рынка. В рамках исследования 2023 г. было опрошено 119 респондентов, представителей компаний-поставщиков и компаний-заказчиков информационных технологий из различных отраслей: ИТ, телеком, образование, финансы, машиностроение, строительство, медицина, ритейл, PR, консалтинг.

В рамках исследования также был определен список технологических трендов. Об этом читайте в статье «Топ-5 технологических трендов в России на 2024 г. по версии CNews».

Эксперты, принимающие участие в исследовании, делятся своей оценкой динамики рынка в завершающемся году и прогнозом на предстоящий. На их основе формируется «Индекс CNews», которых отражает ожидания участников рынка. Об этом читайте подробнее в статье «Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году».