CNews Analytics изучил ключевые тенденции российского рынка на ближайший год. В ходе исследования экспертам — заказчикам и поставщикам информационных технологий — предлагалось выбрать драйверы, которые окажут позитивное влияние на развитие российского ИТ-рынка, и назвать барьеры, с которыми приходится сталкиваться при освоении новых технологий. На основании ответов были определены топ-4 драйвера и топ-6 барьеров для цифровизации страны.
Драйверы
Импортозамещение
Подавляющее число опрошенных экспертов (99%) назвали импортозамещение главным драйвером, способствующим развитию российского ИТ-рынка. Здесь, безусловно, определяющее значение имеет политика государства и соответствующие регуляторные шаги, такие как указы президента РФ №166 и №250, определяющие требования по импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры и решений в области информационной безопасности.
Градус дискуссий вокруг импортозамещения накаляется по мере истечения срока, отведенного на импортозамещение для объектов критической информационной инфраструктуры. «2024 год явно должен пройти под знаменем импортозамещения в сфере кибербезопасности, так как закончится срок, отведенный на импортозамещение в КИИ, государственных и системно значимых предприятиях, отведенный 250-м указом президента. Многие большие компании планируют переход именно в 2024 году. Обновление средств защиты неминуемо скажется и на необходимости модернизации ИТ-инфраструктуры, поэтому будет драйвером и для отечественных информационных технологий», — уверен Дмитрий Хомутов, директор компании «Айдеко».
«Основной драйвер — необходимость миграции с имеющихся платформ на новые. В будущем спрос на новые платформы будет только расти», — добавляет Алексей Ионов, управляющий партнер в «Ионов и партнеры».
Меры государственной поддержки ИТ-отрасли
На второе место по значимости среди драйверов развития рынка опрошенные эксперты поставили меры государственной поддержки ИТ-отрасли — 97% респондентов считают, что они оказывает влияние на динамику отрасли. Беспрецедентные по масштабам шаги постепенно приносят эффект — растет финансирование науки, создаются преференции для разработчиков, локализуется производство и продвигается экспорт технологических решений.
«Полагаю, появятся несколько новых законодательных инициатив, которые дадут больше свободы разработчикам ПО и замотивируют бизнес использовать отечественные технологии. Ожидаем, что влияние государства станет чуть ли не самым главным фактором развития технологий», — считает Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту Directum.
Рост цифровых компетенций бизнес-заказчиков
Рост цифровых компетенций бизнес-заказчиков является драйвером развития отрасли по мнению 93% опрошенных. Этот фактор не просто способствует налаживанию диалога между бизнесом и ИТ. Важно, что компетенции бизнес-руководителей все чаще позволяют изначально формировать запрос на цифровые продукты и бизнес-процессы.
Возросшие потребности отечественных предприятий в цифровых технологиях стали драйвером не только расширения спектра компетенций уже существующих ИТ-компаний, но и увеличения их числа на российском рынке.
Дефицит линейного персонала требует большей автоматизации
87% респондентов выбрали дефицит линейного персонала, который требует большей автоматизации, в качестве фактора, стимулирующего развитие ИТ-отрасли. Нехватка кадров самого разного уровня сегодня ощущается бизнесом очень остро. Эксперты уже сейчас видят основной путь решения этой задачи именно во внедрении цифровых решений.
«Бизнес будет больше инвестировать в ИИ-решения, которые позволят сократить потребность «в руках» – например, кассы самообслуживания в магазинах, самодвижущиеся тележки, дроны для инвентаризации складов», — поясняет этот тренд Александр Семенов, генеральный директор «Корус Консалтинг».
Дополнительно эксперты отметили тренд на удаленную работу, который и после пандемии коронавируса продолжает быть драйвером развития отрасли, в том числе за счет роста в стране числа самозанятых специалистов.
Барьеры
Дефицит ИТ-кадров
Главный барьер, с которым сталкиваются опрошенные эксперты, — это дефицит ИТ-кадров. 98% респондентов считают его главным препятствием на пути освоения новых технологий.
В 2024 г. на ИТ-рынке сохранится нехватка специалистов. Это касается не только разработчиков, но и многих смежных специальностей.
«Острый кадровый дефицит в ИТ-сфере может привести к снижению среднерыночного качества кадров, многим компаниям придется трудоустраивать специалистов с неполным набором hard skills. В течение 3–5 лет проблема, вероятно, усилится», — считает Антон Кузьмин, технический директор компании Innostage.
Сдержанный подход к инвестициям в условиях неопределенности
Значительная доля опрошенных видит проблему в сдержанном подходе бизнеса к инвестициям в условиях неопределенности (92%). События последних периодов задали тренд на более рациональный подход к принятию подобных решений.
«Бум безудержного инвестирования предыдущих лет закончится. На смену ему придет более взвешенный и прагматичный подход», — считает Михаил Рожков, руководитель департамента развития бизнеса «Parma TG».
Незрелость сервиса российских производителей
В качестве барьера для развития ИТ-отрасли большая доля респондентов (85%) назвала незрелость сервиса российских производителей. Резкий всплеск спроса и недостаток опыта работы с большим числом пользователей вылились в болезни роста, которые, как многие надеются, постепенно будут решены.
«Недостаток квалифицированных разработчиков, затраты на проверку продуктовых гипотез и необходимость трансформации бизнеса. Законы, по которым существует ПО, требуют переосмысления со стороны менеджмента принципов, по которым строится организация. Те, кто достигнут в этом успеха, получат мощный драйвер для создания бизнеса XXI века», — поясняет Алексей Ионов, управляющий партнер «Ионов и партнеры».
Сложности адаптации к новым условиям
85% респондентов видят проблему в сложностях адаптации к новым условиям, таким как изменения на рынке, смена поставщиков и дистрибьюторов, а также цен и сроков поставок оборудования. Должно пройти достаточно времени для принятия решений по альтернативным способам получения услуг.
Михаил Рожков, руководитель департамента развития бизнеса компании «Parma TG» уверен: «Заказчики, которые годами внедряли инфраструктуру на ушедших вендорах не готовы ни морально, ни финансово уходить на пока еще недостаточно проверенные российские. К тому же необходимость внесения в реестр и стоимость этого процесса делает российские решения дороже по сравнению с западными».
Внутренние факторы
80% опрошенных экспертов выделили в качестве барьера развития рынка внутренние факторы организаций (бюрократия, безопасность, слабая коммуникация между бизнесом и ИТ).
Недостаток взаимопонимания между ИТ-руководителями и руководителями бизнес-подразделений, отсутствие связи между целями ИТ и потребностями бизнеса негативно сказываются на развитии рынка в целом.
Проблемы при интеграции решений различных вендоров
Проблемы при интеграции решений различных вендоров еще предстоит решить — 74% опрошенных респондентов считают это барьером для развития.
Перспективы роста цифровизации отраслей
В ходе исследования опрошенные эксперты оценили перспективы роста цифровизации отраслей. В топ-5 отраслей, уровень цифровизации которых заметно возрастет в 2024 г., вошли: госсектор (67%), промышленность (58%), финансы (55%), торговля (50%), медицина (44%).
Об исследовании
Ежегодное исследование CNews Analytics призвано выявить тренды, актуальные именно для российского ИТ-рынка. В рамках исследования 2023 г. было опрошено 119 респондентов, представителей компаний-поставщиков и компаний-заказчиков информационных технологий из различных отраслей: ИТ, телеком, образование, финансы, машиностроение, строительство, медицина, ритейл, PR, консалтинг.
В рамках исследования также был определен список технологических трендов. Об этом читайте в статье «Топ-5 технологических трендов в России на 2024 г. по версии CNews».
Эксперты, принимающие участие в исследовании, делятся своей оценкой динамики рынка в завершающемся году и прогнозом на предстоящий. На их основе формируется «Индекс CNews», которых отражает ожидания участников рынка. Об этом читайте подробнее в статье «Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году».