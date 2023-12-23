Российский рынок аутсорсинга информационной безопасности (MSSP) по оценкам экспертов вырастет на 20% в следующем году и продолжит расти быстрее рынка ИБ в целом. Аутсорсинг ИБ набирает популярность из-за своей простоты и экономичности: заказчику не нужно нанимать специалистов в штат, покупать защитное ПО и «железо». Компания-аутсорсер берет на себя задачи по защите от утечек данных, выявлению мошеннических схем, откатов, безделья сотрудников и других нарушений. Компания «СёрчИнформ» — разработчик отечественных ИБ-решений — открыла направление аутсорсинга информационной безопасности в 2019 году. А в июне 2023-го вендор запустил франшизу ИБ-аутсорсинга. Редакция CNews узнала у председателя совета директоров «СёрчИнформ» Льва Матвеева, как сейчас развивается направление, кого компания хочет видеть партнерами и какие у ИБ-аутсорсинга перспективы за рубежом.