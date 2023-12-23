ИТ-тренды 2024 в России
Самые востребованные в России технологии
Главные тенденции цифровизации
Портал CNews и агентство CNews Analytics представляют результаты ежегодного исследования, определяющего актуальные для России ИТ-тренды. В условиях сложившейся макроэкономической обстановки роль прогноза, актуального именно для нашей страны, особенно важна. Какие цифровые решения будут пользоваться наибольшим спросом в 2024 году, какова динамика развития отечественного ИТ-рынка и какие факторы будут влиять на него в первую очередь — читайте в обзоре CNews.
27.12.2023
Топ-5 технологических трендов в России
Читать полностью Опрошенные CNews эксперты верят в решения для обеспечения кибербезопасности, строят планы на искусственный интеллект и аналитику больших данных. На российском ИТ-рынке в 2024 году также будут особенно актуальны облачные системы и low-code платформы.
Опрошенные CNews эксперты верят в решения для обеспечения кибербезопасности, строят планы на искусственный интеллект и аналитику больших данных. На российском ИТ-рынке в 2024 году также будут особенно актуальны облачные системы и low-code платформы.
Главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г
Читать полностью CNews Analytics изучил ключевые тенденции российского рынка на ближайший год. В ходе исследования экспертам — заказчикам и поставщикам информационных технологий — предлагалось выбрать драйверы, которые окажут позитивное влияние на развитие российского ИТ-рынка, и назвать барьеры, с которыми приходится сталкиваться при освоении новых технологий. На основании ответов были определены топ-4 драйвера и топ-6 барьеров для цифровизации страны.
CNews Analytics изучил ключевые тенденции российского рынка на ближайший год. В ходе исследования экспертам — заказчикам и поставщикам информационных технологий — предлагалось выбрать драйверы, которые окажут позитивное влияние на развитие российского ИТ-рынка, и назвать барьеры, с которыми приходится сталкиваться при освоении новых технологий. На основании ответов были определены топ-4 драйвера и топ-6 барьеров для цифровизации страны.
Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году
Читать полностью «Индекс CNews» — представленный в этом году агрегированный показатель ожиданий изменения объема российского ИТ-рынка — растет. Опрошенные эксперты сверхоптимистичны: менее 1% опрошенных прогнозируют спад в 2024 г.
«Индекс CNews» — представленный в этом году агрегированный показатель ожиданий изменения объема российского ИТ-рынка — растет. Опрошенные эксперты сверхоптимистичны: менее 1% опрошенных прогнозируют спад в 2024 г.
Айдар Гузаиров, Innostage: Пора менять отношение отрасли к Bug Bounty
Читать полностью У многих компаний остро стоит проблема обеспечения информационной безопасности (ИБ) и построения защиты от киберугроз. Количество хакерских атак растет, в том числе и на государственные организации. Для их предотвращения необходимо тестирование инфраструктуры, которое можно реализовать, используя программу Bug Bounty (BB). Подробнее о процессах рассказывает Айдар Гузаиров, генеральный директор ИТ компании Innostage.
У многих компаний остро стоит проблема обеспечения информационной безопасности (ИБ) и построения защиты от киберугроз. Количество хакерских атак растет, в том числе и на государственные организации. Для их предотвращения необходимо тестирование инфраструктуры, которое можно реализовать, используя программу Bug Bounty (BB). Подробнее о процессах рассказывает Айдар Гузаиров, генеральный директор ИТ компании Innostage.
Алексей Изосимов, Т1: Российское ПО скоро превзойдет западное
Читать полностью 2024 станет годом активного внедрения отечественного оборудования и ПО. У крупных компаний больше нет времени ждать, и импортозамещение останется одним из главных драйверов роста отечественного ИТ-рынка. Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграция», рассказывает, в каких направлениях будут развиваться российский и мировой ИТ-рынки, и почему у отечественного ПО есть все шансы превзойти западное.
2024 станет годом активного внедрения отечественного оборудования и ПО. У крупных компаний больше нет времени ждать, и импортозамещение останется одним из главных драйверов роста отечественного ИТ-рынка. Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграция», рассказывает, в каких направлениях будут развиваться российский и мировой ИТ-рынки, и почему у отечественного ПО есть все шансы превзойти западное.
Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом
Читать полностью Успешный переход на Lean-Agile мышление увеличивает как эффективность разработки ПО, так и всей организации в целом. Управляющий партнер «Ионов и Партнеры» Алексей Ионов рассказал, за счет чего новые, гибкие способы работы способствуют становлению компаний будущего.
Успешный переход на Lean-Agile мышление увеличивает как эффективность разработки ПО, так и всей организации в целом. Управляющий партнер «Ионов и Партнеры» Алексей Ионов рассказал, за счет чего новые, гибкие способы работы способствуют становлению компаний будущего.
Игорь Беляк, Directum: Что ИИ-скептики могут противопоставить работающему инструменту?
Читать полностью Искусственный интеллект стал технологией года: о нем говорят во власти, в бизнес-среде и на «каждой кухне». Не произойдет ли после взлета резкое падение интереса, не окажутся ли ИИ-технологии «мыльным пузырем»? И даже если польза от них есть, не вмешаются ли другие факторы — дефицит оборудования, санкции, нехватка специалистов? Об этом рассказал Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту компании Directum.
Искусственный интеллект стал технологией года: о нем говорят во власти, в бизнес-среде и на «каждой кухне». Не произойдет ли после взлета резкое падение интереса, не окажутся ли ИИ-технологии «мыльным пузырем»? И даже если польза от них есть, не вмешаются ли другие факторы — дефицит оборудования, санкции, нехватка специалистов? Об этом рассказал Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту компании Directum.
Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет
Читать полностью Российский рынок аутсорсинга информационной безопасности (MSSP) по оценкам экспертов вырастет на 20% в следующем году и продолжит расти быстрее рынка ИБ в целом. Аутсорсинг ИБ набирает популярность из-за своей простоты и экономичности: заказчику не нужно нанимать специалистов в штат, покупать защитное ПО и «железо». Компания-аутсорсер берет на себя задачи по защите от утечек данных, выявлению мошеннических схем, откатов, безделья сотрудников и других нарушений. Компания «СёрчИнформ» — разработчик отечественных ИБ-решений — открыла направление аутсорсинга информационной безопасности в 2019 году. А в июне 2023-го вендор запустил франшизу ИБ-аутсорсинга. Редакция CNews узнала у председателя совета директоров «СёрчИнформ» Льва Матвеева, как сейчас развивается направление, кого компания хочет видеть партнерами и какие у ИБ-аутсорсинга перспективы за рубежом.
Российский рынок аутсорсинга информационной безопасности (MSSP) по оценкам экспертов вырастет на 20% в следующем году и продолжит расти быстрее рынка ИБ в целом. Аутсорсинг ИБ набирает популярность из-за своей простоты и экономичности: заказчику не нужно нанимать специалистов в штат, покупать защитное ПО и «железо». Компания-аутсорсер берет на себя задачи по защите от утечек данных, выявлению мошеннических схем, откатов, безделья сотрудников и других нарушений. Компания «СёрчИнформ» — разработчик отечественных ИБ-решений — открыла направление аутсорсинга информационной безопасности в 2019 году. А в июне 2023-го вендор запустил франшизу ИБ-аутсорсинга. Редакция CNews узнала у председателя совета директоров «СёрчИнформ» Льва Матвеева, как сейчас развивается направление, кого компания хочет видеть партнерами и какие у ИБ-аутсорсинга перспективы за рубежом.
Михаил Макеев, «Пиклема»: Срок окупаемости ИТ-системы в нашем сегменте составляет порядка года
Читать полностью Создание и внедрение ИТ-решений на горнодобывающих предприятиях имеет ряд специфических моментов. О них мы поговорили с Михаилом Макеевым, управляющим директором компании «Пиклема».
Создание и внедрение ИТ-решений на горнодобывающих предприятиях имеет ряд специфических моментов. О них мы поговорили с Михаилом Макеевым, управляющим директором компании «Пиклема».
Михаил Шатин, «СберСервис»: Российские заказчики возвращаются к аутсорс-модели получения сервисов
Читать полностью В национальном ИТ происходят масштабные изменения, обусловленные импортозамещением и развитием новых рыночных механизмов, позволяющих корпоративным заказчикам оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, в частности, сервисов. С какими сложностями приходится сталкиваться, в чем особенность момента и какие решения из будущего доступны уже сейчас? На эти и другие вопросы CNews отвечает Михаил Шатин, директор департамента развития производства «СберСервис».
В национальном ИТ происходят масштабные изменения, обусловленные импортозамещением и развитием новых рыночных механизмов, позволяющих корпоративным заказчикам оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, в частности, сервисов. С какими сложностями приходится сталкиваться, в чем особенность момента и какие решения из будущего доступны уже сейчас? На эти и другие вопросы CNews отвечает Михаил Шатин, директор департамента развития производства «СберСервис».
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