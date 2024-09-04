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Половина продаж Directum RX приходится на поставку с искусственным интеллектом

В 47% случаев новые клиенты выбирают версию со встроенным ИИ — Directum RX Intelligence. Таковы данные о количестве первичных поставок за первое полугодие 2024 г. Для сравнения — за последние шесть месяцев 2023 г. эта доля составляла примерно одну треть от всех продаж. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Одним компаниям нейросети помогают сокращать издержки, другим — повышать доходную часть. Но самая главная проблема, которую решает бизнес с помощью интеллектуальных инструментов, — дефицит кадров.

Directum RX Intelligence помогает: снизить количество рутины, которой сотрудникам неинтересно заниматься: заносить документы в систему, сравнивать тексты, отвечать на входящие письма и др; высвободить время людей, чтобы применить свои навыки с гораздо большей пользой; поднять престиж работодателя в глазах соискателей за счет применения инновационных подходов в работе и управлении.

«Сейчас к внедрению ИИ подключается «раннее большинство» — компании, которые осознают, что без искусственного интеллекта их дальнейшее развитие либо затормозится, либо совсем прекратится, — сказал Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту компании Directum. — Они видят реальные успехи своих конкурентов, могут на их опыте убедиться, что эффект от внедрения ИИ ощутимый и готовы сами «заходить в этот поезд». Пока именно «заходить», так как компании, которые лишь спустя два года придут к пониманию, что необходимо внедрять ИИ, уже безнадежно отстанут, а некоторые и окончательно проиграют конкурентную борьбу. И «запрыгнуть в поезд» будет уже гораздо сложнее».

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Эксперт отмечает, что развитие Directum RX Intelligence продолжается, набор функций будет расширяться за счет генеративных моделей и мультиагентных систем.

В 2024 г. система начала поставляться пользователям с уже встроенным генеративным искусственным интеллектом. Заказчики могут сами выбрать — использовать ли локальные модели ИИ без доступа в интернет, или выбрать одну из облачных, например, GigaChat от Сбербанка.

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