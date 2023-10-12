Directum внедрит искусственный интеллект в компаниях, субсидируемых из федерального бюджета

С 2024 г. российский бизнес, получающий 13 мер господдержки, обяжут внедрять интеллектуальное ПО. Инициативу Минэкономразвития протестируют на компаниях в сферах транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности с выручкой от 800 млн руб. Среди клиентов Directum немало представителей выбранных отраслей. Вендор заверил, что готов помочь им внедрить ИИ-решения. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компании, планирующие перейти на Directum RX Intelligence, также могут претендовать на господдержку. Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления предприятиям субсидий из федерального бюджета. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на совещании с президентом и членами правительства в июле 2023 г.

Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту компании Directum: «Как разработчик интеллектуального ПО, компания Directum поддерживает предложения президента и правительства, направленные на популяризацию ИИ в бизнес-среде. Новую инициативу стоит расценивать как решение сразу трех серьезных задач. Во-первых, бизнес выбирает отечественный программный продукт и тем самым выполняет требование импортозамещения. Во-вторых, современная интеллектуальная система в разы эффективнее ECM- или BPM-аналога. Например, внедрение классической системы электронного документооборота сокращает среднее время регистрации документов на 35-50%. Но если переложить ту же операцию на плечи ИИ, то эффект будет выше — скорость повысится сразу до 50-70%. И, в-третьих, автоматически разрешается вопрос получения субсидий из федерального бюджета».

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В дополнение к описанным выгодам бизнес может списать расходы с коэффициентом 1,5, так как приобретает ПО, отнесенное единым реестром к сфере искусственного интеллекта. Несколько компаний, внедривших Directum RX Intelligence, уже обращались в налоговые органы за консультацией по полагающемуся вычету. Полученные разъяснения они планируют применять в 2024 г.

В линейке вендора насчитывается большое количество решений на базе ИИ, которые помогают компаниям сокращать операционные затраты, ускоряют бизнес-процессы, защищают от рисков, связанных с человеческим фактором. Так, система Directum RX Intelligence занесена в единый реестр отечественного ПО под № 4499 и имеет соответствующий признак «Программное обеспечение относится к сфере искусственного интеллекта».