ИТ-холдинг Т1 запустил программу лидерства для студентов МАИ

Современному инженеру уже недостаточно иметь хорошие технические навыки. Успех в передовых отраслях требует умения управлять сложными проектами, эффективно взаимодействовать с командой, находить нестандартные решения и продуктивно распоряжаться своим временем. Именно на развитие этих компетенций направлена новая программа «Лидер в инженерии» для студентов Московского авиационного института (МАИ) от Т1. Принять участие в ней могут учащиеся всех направлений вне зависимости от курса. Об этом CNews сообщили представители Т1.

На первой ознакомительной лекции, которая прошла в Главном учебном корпусе МАИ, выступили технический директор «Т1 Интеграции» Алексей Изосимов и директор центра компетенций промышленной автоматизации «Т1 Интеграции» Александр Шаповалов. Эксперты рассказали о принципах работы инженера будущего и дали рекомендации по тому, как правильно ставить цели, планировать рабочий день, расставлять приоритеты, и таким образом, прокачивать личную эффективность.

В обучении приняли участие почти 100 студентов Института № 3 — как магистранты, так и третий-четвертый курсы бакалавриата по профильным ИТ-направлениям: «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия».

«Глубокие технические знания — это фундамент любой специальности, но, чтобы реализовывать по-настоящему большие проекты, современному инженеру нужно иметь сильные гибкие навыки и уметь быстро адаптироваться к изменениям. На первой встрече мы обсудили, как перейти от общих пожеланий к измеримым целям и осознанно управлять своими ресурсами — временем, энергией, вниманием. Это та база, которая позволяет лидеру не просто реагировать на актуальные вызовы, а получать видимый результат», — сказал Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграции».

Серия лекций предлагает студентам комплексный путь развития лидерских качеств в рамках модульной структуры МАИ. В начале участники заложили фундамент личной эффективности, освоив базовые принципы тайм-менеджмента и самоорганизации. На следующих занятиях они углубят навыки организации работы, ведения проектов и управления командами, неотделимые от инженерной практики.

Запуск программы «Лидер в инженерии» стал новым шагом в рамках стратегического партнерства Т1 и МАИ, которое направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли. Раннее партнеры запустили совместную магистерскую программу по направлению «Большие данные и машинное обучение».