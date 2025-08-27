Разделы

«Т1 Интеграция» и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз

«Т1 Интеграция» и Positive Technologies подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса АСУ ТП «Силарон» и системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Совместная работа систем обеспечит выполнение требований законодательства в области защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и создание защищенной среды управления технологическими процессами. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Во время тестов эксперты проверили функции выявления угроз, анализа уязвимостей и потенциальных последствий кибератак. Также протестирована блокировка злонамеренных действий, защита от вредоносного ПО и несанкционированного доступа. Особое внимание специалисты уделили настройке правил обнаружения инцидентов в сетевом трафике и сбору данных об активах.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

«Работа АСУ ТП напрямую определяет безопасность и эффективность производства. «Силарон» — это российская разработка, созданная с учетом специфики отечественных предприятий. Подтверждение совместимости с одним из ведущих решений для промышленной кибербезопасности, PT ISIM, позволит нашим заказчикам быть уверенными в надежности и защищенности своей инфраструктуры, а также обеспечить выполнение требований регуляторов, в частности приказа ФСТЭК № 2391», — сказал Александр Шаповалов, директор центра компетенций промышленной автоматизации «Т1 Интеграция».

«Мы видим большой потенциал в синергии наших продуктов. PT ISIM предоставляет технологии и экспертизу для комплексной защиты ОТ-инфраструктур, а «Силарон» является надежной основой для автоматизации технологических процессов. Их интеграция позволит компаниям создавать системы, которые не только эффективно управляют производством, но и обеспечивают киберустойчивость всей технологической инфраструктуры и непрерывность бизнеса промышленных предприятий. Мы уже планируем следующие этапы испытаний: оба продукта активно развиваются, поэтому необходимо проверять техническую и функциональную совместимость их новых возможностей», — отметил Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

