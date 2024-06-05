«Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode

«Атомик Софт» и «АМТ-груп» сообщают о завершении испытаний для проверки совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для построения систем автоматизации производства и эксплуатации инженерных объектов любого масштаба, от локальных АСУ ТП до территориально-распределенных систем оперативно-диспетчерского управления предприятием. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-груп».

Основной целью тестирования InfoDiode и «Альфа платформы» стала проверка возможности их совместного использования в сетях передачи данных с разграничением доступа, а также эффективности их работы с учетом выполнения всех требований кибербезопасности. Комплекс InfoDiode при совместном использовании с ПО «Альфа платформа» поддерживает передачу данных между сегментами сети с разным уровнем защищенности. Полученные в промышленном сегменте данные могут быть переданы потребителям по следующим промышленным протоколам: OPC UA, OPC DA, IEC 104 и др.

Оба продукта являются отечественной разработкой и внесены в реестр Минцифры, что позволяет использовать их с учетом актуальных требований законодательства в области импортозамещения. В свою очередь, решения InfoDiode сертифицированы ФСТЭК по уровню доверия 4, а также внесены в реестр Минпромторга.

«Альфа платформа» — это инструментальная программная платформа, разработанная «Атомик Софт» для создания АСУ ТП и многоуровневых систем диспетчеризации. Применяется для построения высоконадежных систем постоянного мониторинга и управления технологическим оборудованием и производственными процессами на предприятиях. Функциональность «Альфа платформы» полностью охватывает верхний уровень архитектуры АСУ ТП. Также данное ПО является единым программным решением для покрытия всех стадий жизненного цикла проекта автоматизации, начиная от проектирования и заканчивая сопровождением готового проекта.

«Использование комплекса InfoDiode в составе систем автоматизации производства и оперативно-диспетчерского управления позволит реализовать физическую изоляцию компонентов АСУ ТП, что обеспечит полноценное выполнение требований по обеспечению ИБ промышленных систем автоматизации, – сказал технический директор «АМТ-груп» Борис Молчанов. – Совместное применение АПК InfoDiode и ПО «Альфа платформа» поможет выстроить комплексную и надежно функционирующую систему автоматизации производства, обеспечив при этом ее полную сетевую изоляцию от недоверенных сетей и присущих им угроз».

«Использование АПК InfoDiode совместно с «Альфа платформой» позволит обеспечить надежность и непрерывность технологических процессов предприятий и критически важных объектов. При этом InfoDiode гарантирует, что сбор и передача данных в системе автоматизации, реализованной на базе «Альфа платформы», будут защищены посредством безопасного транзита за границу защищаемых сегментов», – сказал технический директор «Атомик Софт» Кирилл Силкин.