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PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0

Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

«Фабрика Цифровой Трансформации», инжиниринговая компания и партнер PTC, сообщает о предстоящем выходе новой версии платформы PTC ThingWorx, разработанной для более быстрого развертывания Промышленного Интернета вещей (IIoT) на производстве. ThingWorx 9.0 представит новые расширенные функции, которые помогут компаниям создавать, внедрять, настраивать и масштабировать свои решения.

ThingWorx – первая платформа, ориентированная исключительно на модели внедрения цифровой трансформации на промышленном рынке. С момента ее первого запуска тысячи промышленных компаний, включая производителей дискретных продуктов и процессов, использовали ThingWorx для оптимизации бизнес-процессов, улучшения производственных операций, модернизации эксплуатационного обслуживания и многого другого. ThingWorx является ключевой платформой для внедрения IIoT-решений в масштабе всего предприятия, позволяя организациям получать конкурентные преимущества и снижать затраты.

Промышленный Интернет вещей является центральным элементом для цифровой трансформации компаний. Поэтому ThingWorx 9.0 представит новую оптимизированную кластерную конфигурацию, значительно повышающую горизонтальную масштабируемость и доступность платформы. Это позволит масштабировать ThingWorx на огромное количество устройств, управлять требованиями к обработке данных и поддерживать большее количество пользователей приложений. Кроме того, кластерная конфигурация еще больше укрепит возможности развертывания ThingWorx для критически важных операций, систем, сервисов и активов, которые должны оставаться в высокой степени доступными при самых важных обстоятельствах.

В ThingWorx 9.0 представлены компоненты для разработки решений, расширяющие возможности платформы для быстрого внедрения готовых приложений, отвечающих за управление эффективностью активов производства, производственное и сервисное планирование. Компоненты представляют собой предустановленные, предварительно собранные конфигурации элементов соединения, доменных моделей, бизнес-логики и элементов пользовательского интерфейса. Они позволяют упростить реализацию наиболее важных сценариев использования Промышленного Интернета вещей, таких как мониторинг состояния, инструкции по выполнению производственных и сервисных заданий.

Выпуск информационных моделей совместно с Microsoft благодаря OPC Unified Architecture (OPC UA)

PTC и Microsoft разделяют концепцию обеспечения открытости и интероперабельности Промышленного Интернета вещей и поддерживают стандарт промышленной эксплуатационной совместимости OPC UA. ThingWorx 9.0 обеспечит бесперебойную интеграцию с компонентами OPC UA, которые Microsoft представила в консорциуме OPC Foundation, включая OPC UA Publisher, OPC UA Twin и OPC UA Global Discovery Server. Это позволит передавать интеллектуальные системы и данные в облако. OPC UA помогает интегрировать решения ThingWorx Kepware® и Microsoft Azure с ThingWorx, в которой информационные модели автоматически стандартизируются для внедрения упрощенных технологий.

ThingWorx 9.0 представит улучшенные возможности обработки предиктивной аналитики, позволяющие сократить затраты на передачу данных и время ожидания, а также повысить точность прогнозирования производительности активов. Эти улучшения важны для развертывания ThingWorx на уровне предприятия, поскольку компании используют информацию из ThingWorx Analytics™ для более эффективного принятия решений, оптимизации рабочих процессов и сокращения незапланированных простоев.

Масштабирование ThingWorx с помощью Solution Central

ThingWorx 9.0 упростит масштабирование Промышленного Интернета на предприятии за счет усовершенствованного инструмента Solution Central, впервые представленного в ThingWorx 8.5. Администраторы получат доступ к более широкому набору функций самообслуживания для развертывания решений ThingWorx, управления средами ThingWorx и обеспечения совместной работы команды разработчиков.



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