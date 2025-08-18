Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dr. Johannes Heidenhain Хайденхайн
УПОМИНАНИЯ
Dr. Johannes Heidenhain и организации, системы, технологии, персоны:
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
|Mazak - Ямазаки Мазак 3 2
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
|Экспотроника ВК 40 1
|Газпром нефть 649 1
|Messe Frankfurt - Мессе Франкфурт РУС - Франкфуртская ярмарка 1 1
|АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
|Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 386 2
|Winnum Platform 7 2
|Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 22 1
|ADEM CAM - ADEM CAD 5 1
|Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152071 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 1
|Германия - Федеративная Республика 12841 1
