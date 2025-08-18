Разделы

Dr. Johannes Heidenhain Хайденхайн


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 «Цифра» представила универсальный шлюз сбора данных для промышленности 1
12.09.2024 Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е 1
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Dr. Johannes Heidenhain и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2607 4
Schneider Electric 583 3
GE Fanuc - Фанук 41 3
Winnum - Signum - Сигнум 12 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 2
Балт-Систем 2 2
Shimaden 2 2
Honeywell 287 1
Fastwel - Фаствел 31 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
ПроСофт - ProSoft 79 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 1
Emerson 85 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Johnson Controls 33 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1671 1
Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 1
Hyperion Group - Hyperion Systems Engineering - Иперион Системс Инжиниринг Рус 5 1
Овен 21 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 415 1
Пластик Энтерпрайз - Plastic Enterprise 1 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
Mazak - Ямазаки Мазак 3 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Экспотроника ВК 40 1
Газпром нефть 649 1
Messe Frankfurt - Мессе Франкфурт РУС - Франкфуртская ярмарка 1 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1111 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 57 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54619 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22248 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9078 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3846 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3705 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70054 1
ASCII - American standard code for information interchange 51 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 941 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 149 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1911 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32733 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31131 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 153 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25357 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13126 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1013 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21678 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 428 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3406 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2291 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14199 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1377 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 771 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 552 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1100 1
Встраиваемые системы - Embedded system 97 1
OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура 14 1
Fog computing - Туманные вычисления 8 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11788 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5982 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2327 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3056 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1743 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 386 2
Winnum Platform 7 2
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 22 1
ADEM CAM - ADEM CAD 5 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 1
Блинов Михаил 73 1
Шуравин Андрей 9 1
Московченко Александр 4 1
Пономаренко Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152071 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 1
Германия - Федеративная Республика 12841 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14509 3
Энергетика - Energy - Energetically 5360 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1016 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1300 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 335 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2459 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19701 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30864 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10380 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53580 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3689 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5851 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16984 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4212 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 481 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5135 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2853 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2646 1
Спорт - Шахматы - Chess 247 1
IDC - International Data Corporation 4928 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1044 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 640 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1596 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 16 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
