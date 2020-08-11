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«Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства»

Интеграция Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, представляет новый продукт в линейке решений для промышленных предприятий – «Цифровой двойник производства».

Продукт помогает быстро оценивать общую эффективность предприятия, моделировать и планировать производственную деятельность. «Цифровой двойник производства» поддерживает полную онлайн визуализацию реальных объектов (производственные линии, цеха и оборудование). Она выполняется с помощью полнофункциональных цифровых 3D-моделей, которые с помощью технологии IIoT в режиме реального времени обогащаются новыми данными (в том числе информацией об окружающей среде и условиях эксплуатации).

Наглядное отображение объективной картины производственных процессов и работы оборудования с текущими значимыми характеристиками обеспечивают функцию мониторинга и диагностики производственного оборудования. Это необходимо для эффективного контроля и последующей оптимизации технологических процессов, для поддержки принятия взвешенных и оперативных управленческих решений. Также «Цифровой двойник производства» позволяет проводить моделирование производственных процессов и систем, создавать виртуальные планировки. Воссоздание производства внутри компьютерного пространства помогает оценить, как изменятся процессы в различных условиях.

Внедрение продукта «Цифровой двойник производства» наиболее эффективно, если на предприятии широкий диапазон и многообразие условий эксплуатации или большое количество различного производственного оборудования, к которому затруднен доступ для обслуживания и контроля. Особенно актуально это для предприятий, работающих в сфере энергетики, авиастроения, производства сложного промышленного оборудования, медицинского оборудования, железнодорожных и автомобильных транспортных систем.

При разработке решения «Техносерв» учитывал различные потребности и уровень цифровизации предприятий. Также принималась во внимание сложность создания цифрового двойника в полном объеме за один этап. Поэтому продукт имеет модульную структуру, что дает возможность предприятиям выбирать недостающие опции или реализовать проект поэтапно, цифровизируя функции поочередно.

В продукт «Цифровой двойник производства» входят следующие модули:

Платформа промышленного интернета вещей для мониторинга оборудования и технологических процессов (программная платформа Winnum). Предприятие может выбрать вариант внедрения или получения в виде услуги на базе облачной платформы Техносерв Cloud. Поддерживаются все известные контроллеры (Siemens, Heidenhain, Fanuc, Haas, Mazak, Mitsubishi, Балт-Систем, Schneider Electric, Shimaden, Omron и др.) и основные промышленные протоколы, а оборудование, не оснащённое собственными контроллерами, может быть подключено с использованием коммуникационного модуля Winnum Hardware OE (для редких систем возможна индивидуальная поддержка).

Создание высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры предприятия, включая защищенные сегменты технологической сети.

Разработка 2D\3D-моделей в зависимости от требований предприятия.

Разработка интеграционных и поведенческих алгоритмов цифровой системы.

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