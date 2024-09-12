Верификация управляющих программ — теперь в составе ADEM CAM для «Компас-3D» Е

«Аскон» представляет новый продукт «Модуль верификации управляющих программ для "Компас-3D"». Это российская система, которая работает в связке САМ-приложением, где разрабатываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Верификатор интегрирован с системой ADEM CAM для «Компас-3D», что позволяет организовать процесс сквозного проектирования. На основе конструкторской-3D модели изделия технолог создает ассоциативно связанную технологическую модель (копирует, перестраивает, корректирует) с необходимыми припусками и дополнительными построениями. На основе полученной геометрии технолог-программист ЧПУ проектирует маршрут обработки: задает оборудование, инструмент, технологические переходы и команды. За счет бесшовной интеграции технолог имеет возможность проверить и отладить проект в «Модуле верификации УП для "Компас-3D"».

Решение предназначено для проверки управляющих программ (УП) на виртуальном оборудовании с ЧПУ и позволяет моделировать все аспекты производственного процесса максимально приближенно к реальности.

С помощью модуля технолог сможет проверить и отработать конструкцию спецоснастки в условиях техпроцесса на этапе проектирования (до начала её изготовления), а также провести «виртуальное тестирование» станка для оценки его применимости под типовые детали заказчика. Это сократит затраты на отладку и запуск серийного производства детали на станке за счет переноса части наладочных работ и проверок на виртуальный станок. Верификация управляющих программ своевременно выявит конструкторские и технологические ошибки и предотвратит аварийные ситуации на производстве.

Михаил Пономаренко, руководитель направления производственных решений «Аскон»: «Мы можем сформировать управляющую программу со всеми атрибутами, загрузить ее в верификатор и выполнить симуляцию как в контексте станка, так и без него: посмотреть, есть ли зарезы на детали, насколько корректно отрабатывается управляющая программа».

Верификатор производит симуляцию в контексте оборудования всех видов обработки: фрезерная (2-5 осей), токарная, токарно-фрезерная, многоканальная, эрозионная (2-4 оси), гравирование (2-5 осей), контурная резка (2-5 осей), обработка на прессах с ЧПУ, аддитивная обработка.

Возможности модуля: отработка УП в машинном коде различных систем с ЧПУ (Siemens, Heidenhain,Fanuc и др.); перемещение подвижных компонентов оборудования и инструмента в соответствии с командами УП; имитация удаления материала заготовки; контроль столкновений компонентов системы станок – приспособление – инструмент–изделие; контроль подрезов целевой детали; контроль качества виртуального полуфабриката (отклонение его геометрии от целевой геометрии детали) после сборки; проверка корректности УП и их выполняемости на оборудовании.

Используя верификатор, можно создать цифровые двойники любого оборудования с ЧПУ (фрезерного, токарного, роботов и т.д.), в том числе на основе выбора типовых кинематических схем, компоненты технологического процесса в соответствии со структурой ЕСТД, обрабатывающий инструмент с моделированием всех компонентов инструментальной сборки в максимальном приближении к структуре реальной сборки.

На основе верификатора реализован ряд прикладных программных модулей для решения специализированных задач, в том числе подготовка и симуляция трубогибочного производства, автоматическое управление бутобоем в шахте с использованием машинного зрения и др.