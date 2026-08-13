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Пластик Энтерпрайз Plastic Enterprise

Пластик Энтерпрайз - Plastic Enterprise

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 44 дела, на cумму 4 835 041 192 ₽*

Судебные дела (44) на сумму 4 835 041 192 ₽*
в качестве истца (36) на сумму 4 820 789 950 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 14 227 752 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.08.2026 Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка 1
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пластик Энтерпрайз и организации, системы, технологии, персоны:

Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Болид НВП - Bolid 104 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 1
Johnson Controls 33 1
Hyperion Group - Hyperion Systems Engineering - Иперион Системс Инжиниринг Рус 5 1
Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 1
Овен 25 1
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Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 36 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 10 1
Экспотроника ВК 40 1
Messe Frankfurt - Мессе Франкфурт РУС - Франкфуртская ярмарка 1 1
Газпром нефть 726 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2491 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4300 1
Встраиваемые системы - Embedded system 106 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9933 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2260 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 508 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 616 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57754 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16090 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6687 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5625 1
Спорт - Шахматы - Chess 260 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3970 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1224 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 742 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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