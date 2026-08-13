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Пластик Энтерпрайз Plastic Enterprise
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 44 дела, на cумму 4 835 041 192 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.08.2026
|Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка 1
|01.10.2012
|9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Пластик Энтерпрайз и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
|АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
|MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166400 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 1
|Германия - Федеративная Республика 13223 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.