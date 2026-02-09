Разделы

Телеком Цифровизация Инфраструктура
|

IEK Group начала продажи модуля мониторинга ITK IQData

IEK Group сообщила о старте продаж новой разработки ― модуля мониторинга IQData бренда ITK. Устройство контролирует энергопотребление и параметры окружающей среды в серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Это помогает избежать сбоев и простоев в работе оборудования.

В ситуации, когда перебои в электроснабжении, работе систем охлаждения и пожаротушения могут парализовать бизнес-процессы, наиболее эффективным методом становится профилактика отказов. Ее основная цель — не допустить аварий, заранее выявляя и пресекая опасные ситуации.

«Значение центров обработки данных в наше время трудно переоценить – от них зависят финансовые рынки, государственные сервисы, логистические цепочки, коммуникации и другие процессы. Любой простой становится катастрофой для бизнеса, поэтому отрасли постоянно требуются новые инструменты мониторинга и управления инфраструктурой. В то же время в дата-центрах активно идет процесс импортозамещения: внедряется все больше продуктов отечественного производства. Продукция бренда ITK производится полностью в России и соответствует всем требованиям национальных стандартов и законодательных актов», ― отметила руководитель стратегической бизнес-единицы «Телеком» IEK Group Ольга Дроздова.

Модуль мониторинга ITK IQData выполняет две функции: раннее обнаружение и реагирование на инциденты, анализ тенденций и прогнозирование.

В первом случае система в реальном времени отслеживает показания датчиков и сигнализирует о любом критическом состоянии: повышении температуры, задымлении, протечке воды, несанкционированном доступе. Во втором случае благодаря анализу накопленных данных модуль помогает предсказать проблемы до их возникновения.

Модуль мониторинга ITK IQData решает эти задачи с помощью подключаемых устройств, таких как: внешние датчики (возможно подключить до 48 датчиков температуры и влажности, два датчика открытия дверей, по одному датчику протечки воды ленточного и точечного типов); аварийные маячки; системы контроля управления доступом (СКУД) (возможно подключить до 32 замков); умные блоки распределения питания (БРП), с собственными датчиками (возможно подключить до 32 устройств).

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

Подключенные устройства конфигурируются через веб-интерфейс модуля. Собранные ими данные отображаются на дашборде с помощью мнемосхем.

Программное обеспечение модуля позволяет использовать его не только как самостоятельную систему мониторинга для отслеживания параметров инженерной инфраструктуры в серверной или ЦОД, но и интегрировать его в программные комплексы мониторинга более высокого уровня. В этом случае модули мониторинга можно подключать в программное обеспечение верхнего уровня по протоколу OPC UA.

IEK Group отмечает следующие преимущества модуля мониторинга: простое конфигурирование подключенных к модулю устройств сокращает время создания проекта и затраты на инсталляцию оборудования; уведомления об аварийных событиях позволяют оперативно реагировать на инциденты и информировать о них заинтересованных лиц; возможность группирования розеток БРП упрощает мониторинг, архивирование суммарных параметров тока, мощности и энергии, формирование отчетов энергопотребления отдельных групп; возможность подключения к модулю по Wi-Fi или GSM облегчает доступ к системе мониторинга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще