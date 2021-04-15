«Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS. Он позволяет подключать полевые устройства и сенсоры к сервисам промышленного интернета вещей (IIoT), обеспечивая защиту данных, собираемых с оборудования, и их безопасный перенос в цифровые приложения.

Согласно исследованию Juniper Research, ожидается, что к 2025 г. количество IIoT-соединений во всём мире вырастет на 107% и достигнет 36,8 млрд. Сбор и обработка данных с IIoT-датчиков на оборудовании помогает предприятиям лучше понимать рабочие процессы, делает возможным диагностическое обслуживание, повышает эффективность и производительность. Однако основная проблема заключается в том, как связывать промышленную сеть с корпоративной цифровой экосистемой так, чтобы собирать как можно больше информации с оборудования, преобразовывать её и безопасно отправлять на специальную платформу для хранения и обработки.

Kaspersky IoT Secure Gateway 100 обеспечивает прямое защищённое подключение к промышленным доменам с прессовым оборудованием, конвейерами, станками ЧПУ и другими устройствами. Этот продукт был разработан на базе аппаратной платформы Siemens SIMATIC IOT2040 и операционной системы KasperskyOS. Он соответствует концепции кибериммунности, созданной «Лабораторией Касперского». Благодаря Kaspersky Security System, микроядру KasperskyOS и архитектуре множественных независимых уровней безопасности (MILS) шлюз может выполнять только те действия, которые были предусмотрены на этапе проектирования. Это означает, что большинство традиционных кибератак на кибериммунный шлюз не могут быть эффективными и влиять на его основные функции. Поэтому нет необходимости в дополнительной защите шлюза и подключённого оборудования, такой как антивирус, контроль устройств, диод данных и другие.

Шлюз подходит для развёртывания в инфраструктуре с разнообразным оборудованием различных производителей благодаря использованию универсального коммуникационного протокола OPC UA. Kaspersky IoT Secure Gateway 100 имеет встроенное соединение с Siemens MindSphere — облачной сервисной цифровой IIoT-платформой. Все функциональные компоненты шлюза были разработаны дочерней компанией «Лаборатории Касперского» — НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех»), которая является официальным партнёром Siemens. Совместное решение обеспечивает быстрый доступ к промышленным данным, которые преобразуются в бизнес-результаты с помощью индустриальных приложений с передовой аналитикой и искусственным интеллектом.

«Цифровые технологии быстро меняются, и в последнее время мы видим, что кибербезопасность оказалась одной из наиболее актуальных глобальных проблем. Наша концепция кибериммунности позволяет создавать различные ИТ-решения с «врожденной» защитой на базе операционной системы KasperskyOS. Такие решения способны противостоять подавляющему большинству видов кибератак», — сказал Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Цифровая трансформация создаст новые ведущие компании с внедрёнными IIoT-экосистемами. Передовые технологии, новые навыки и инновационные бизнес-модели необходимы для перемен наряду с новым уровнем устойчивости. Сегодня мы с гордостью анонсируем Kaspersky IoT Secure Gateway 100 как неотъемлемую часть выигрышной комбинации и первое решение из числа кибериммунных», — отметил Андрей Суворов, генеральный директор компании «Апротех».