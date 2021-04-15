Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS

Безопасность Администратору Техническая защита

«Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS. Он позволяет подключать полевые устройства и сенсоры к сервисам промышленного интернета вещей (IIoT), обеспечивая защиту данных, собираемых с оборудования, и их безопасный перенос в цифровые приложения.

Согласно исследованию Juniper Research, ожидается, что к 2025 г. количество IIoT-соединений во всём мире вырастет на 107% и достигнет 36,8 млрд. Сбор и обработка данных с IIoT-датчиков на оборудовании помогает предприятиям лучше понимать рабочие процессы, делает возможным диагностическое обслуживание, повышает эффективность и производительность. Однако основная проблема заключается в том, как связывать промышленную сеть с корпоративной цифровой экосистемой так, чтобы собирать как можно больше информации с оборудования, преобразовывать её и безопасно отправлять на специальную платформу для хранения и обработки.

Kaspersky IoT Secure Gateway 100 обеспечивает прямое защищённое подключение к промышленным доменам с прессовым оборудованием, конвейерами, станками ЧПУ и другими устройствами. Этот продукт был разработан на базе аппаратной платформы Siemens SIMATIC IOT2040 и операционной системы KasperskyOS. Он соответствует концепции кибериммунности, созданной «Лабораторией Касперского». Благодаря Kaspersky Security System, микроядру KasperskyOS и архитектуре множественных независимых уровней безопасности (MILS) шлюз может выполнять только те действия, которые были предусмотрены на этапе проектирования. Это означает, что большинство традиционных кибератак на кибериммунный шлюз не могут быть эффективными и влиять на его основные функции. Поэтому нет необходимости в дополнительной защите шлюза и подключённого оборудования, такой как антивирус, контроль устройств, диод данных и другие.

Шлюз подходит для развёртывания в инфраструктуре с разнообразным оборудованием различных производителей благодаря использованию универсального коммуникационного протокола OPC UA. Kaspersky IoT Secure Gateway 100 имеет встроенное соединение с Siemens MindSphere — облачной сервисной цифровой IIoT-платформой. Все функциональные компоненты шлюза были разработаны дочерней компанией «Лаборатории Касперского» — НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех»), которая является официальным партнёром Siemens. Совместное решение обеспечивает быстрый доступ к промышленным данным, которые преобразуются в бизнес-результаты с помощью индустриальных приложений с передовой аналитикой и искусственным интеллектом.

«Цифровые технологии быстро меняются, и в последнее время мы видим, что кибербезопасность оказалась одной из наиболее актуальных глобальных проблем. Наша концепция кибериммунности позволяет создавать различные ИТ-решения с «врожденной» защитой на базе операционной системы KasperskyOS. Такие решения способны противостоять подавляющему большинству видов кибератак», — сказал Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Цифровая трансформация создаст новые ведущие компании с внедрёнными IIoT-экосистемами. Передовые технологии, новые навыки и инновационные бизнес-модели необходимы для перемен наряду с новым уровнем устойчивости. Сегодня мы с гордостью анонсируем Kaspersky IoT Secure Gateway 100 как неотъемлемую часть выигрышной комбинации и первое решение из числа кибериммунных», — отметил Андрей Суворов, генеральный директор компании «Апротех».

Другие материалы рубрики

Найден способ обмануть электронное государство с помощью пары чужих фотографий

«Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса»

В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков

«Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux

Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа

Печально известный троян научился шифровать сервера на Linux

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Что делать, если смартфон взломали?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных