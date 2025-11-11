Разделы

«InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» усиливает защиту промышленных сетей

В «InfoWatch ARMA Стена (NGFW) 4.7» появились новые возможности управления защитой из пользовательского интерфейса и расширены возможности защиты промышленных сетей.

Межсетевой экран нового поколения «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» обновлен до версии 4.7. ГК InfoWatch выпускает регулярные обновления в ответ на растущие киберугрозы в промышленности и для соответствия новым требованиям регуляторов. Также пилотные проекты внедрения показывают необходимость упрощения сложных настроек и необходимость снижения порога входа для ИБ-специалистов и администраторов системы.

В «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» версии 4.7 внедрен новый уровень контроля основных промышленных протоколов, среди которых Alpha.Link, Ethernet IP / CIP, OPC UA и Modbus. Появился конфигуратор, позволяющий централизованно управлять защитой промышленных протоколов и обеспечивать контроль до уровня команд прямо из пользовательского интерфейса, минуя командную строку. Теперь можно заблокировать не только приложения, но отдельные домены. Домены можно добавлять вручную или загружать списки, а также использовать функции по поиску всех связанных доменов отдельного приложения.

Пользовательские правила для системы обнаружения и предотвращения вторжений также можно добавить непосредственно в пользовательском интерфейсе. Также администратор может вручную блокировать или разблокировать учетные записи при подозрительной активности и прерывать все активные сессии пользователя.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

В соответствии с пожеланиями заказчиков внедрено шифрование конфигурационного файла с поддержкой SCP (Secure Copy Protocol) — сетевого протокола для безопасной передачи файлов между хостами по сети. Это облегчает интеграцию с корпоративными системами безопасности, где SCP является стандартом.

«Обновление «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» версии 4.7 усиливает конкурентные позиции за счет расширения возможностей защиты промышленных сетей, более простого и удобного управления. Этот межсетевой экран нового поколения демонстрирует высокую эффективность в промышленных предприятиях с филиальной структурой, а порог входа для администратора и ИБ-специалиста планомерно снижается, что экономит человеческие ресурсы», — сказал старший менеджер по продукту InfoWatch ARMA Стас Румянцев.

