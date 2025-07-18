Сбер - Dialog - СберЧат - чат-бот

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УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Дмитрий 24 4
|Настасенко Марина 9 3
|Хасис Лев 105 1
|Дешевых Степан 4 1
|Путин Владимир 3272 1
|Дуров Павел 299 1
|Ведомости 1106 1
|Forbes - Форбс 874 1
|Gartner - Гартнер 3581 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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