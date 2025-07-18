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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Dialog СберЧат чат-бот

Сбер - Dialog - СберЧат - чат-бот

УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Перспективы ограничений Telegram для бизнеса 1
01.09.2022 Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК 1
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек 1
04.07.2019 Главой разработчика мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система» 2
04.07.2019 В ИТ-«дочке» Сбербанка сменился генеральный директор 1
14.06.2019 «Диалог»: Российский бизнес переходит на отечественные корпоративные коммуникации 1
27.05.2019 Сбербанк запустил корпоративный мессенджер 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4253 1
VK - Mail.ru Group 3495 1
Telegram Group 2304 1
АСМ решения - ASM Solutions 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7776 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12245 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 2
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3265 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6133 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4670 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7759 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69411 5
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Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1187 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11740 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2572 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24912 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22124 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21360 2
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Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1088 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4245 1
Голосовые сообщения - Voice messages 307 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54080 1
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Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 402 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12506 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4855 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2630 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10942 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13072 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9398 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6566 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4287 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 214 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14386 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4806 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11380 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3041 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2671 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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